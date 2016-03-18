Türkiye’den 1000 Kişi Aranıyor!!!

Bu aranıyor ilanı farklı bir ilan… Bu sefer arananlar ne azılı ne de iflah olmaz suçlular… Bu kez arananlar başarılarından dolayı ödüllendirmek istenilen öğrenciler…



Dünyanın 25 ülkesinden 250’nin üzerinde okul Türkiye’den 1000 başarılı öğrenciyi seçmek üzere İstanbul’da buluşuyor. Ülkeler başarılı 1000 öğrenci arıyorlar!



IEFT Yurtdışı Eğitim fuarları kapsamında Türk öğrencilere; her yıl toplamda 1 Milyon Dolarlık burs sağlayan eğitim kurumları bu yıl da burslarını dağıtacakları 1000 öğrenciyi arıyorlar…



IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları kapsamında Türkiye'ye gelen 25 Ülkeden 200 Üniversite ve kolej 1000 başarılı Türk öğrenci arıyor...



Fuara katılan okulların Türk öğrenciler için sunmuş oldukları burslar sayesinde yaklaşık 1000 başarılı öğrenci dünyanın en iyi üniversitelerinde burslu olarak okuma fırsatı yakalayabilecek. Başarı burslarının yanı sıra öğrenciler; dil kursları, online İngilizce programlar ve ücretsiz TOEFL Ibt seviye tespit sınavlarıyla yurtdışında eğitime bir adım daha yaklaşma imkanı bulacak.



19-20 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi Harbiye'de 21 Mart'ta Bostancı Dedeman Otel'de yapılacak fuarlara katılmak ve 25 Ülkeden 200 Üniversite ve Kolej'in temsilcileri birebir görüşmek için www.ieft.com.tr/basvuru adresinden ücretsiz davetiye alabilir ve fuarlara katılabilirsiniz.



IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Takvimi

• 19 - 20 Mart 2016 İstanbul Kongre Merkezi - Harbiye Saat: 12:00-18:00

• 21 Mart 2016 Bostancı Dedeman Otel Saat: 13:00-19:00



IEFT Yurtdışı Eğitim Günleri Takvimi

• 23 Mart 2016 Adana Seyhan Otel Saat: 13:00-17:00



Online Davetiye: www.ieft.com.tr/basvuru