Türkiye'deki turizm destinasyonları Londra'da tanıtıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, turizm profesyonelleri ve seyahatseverlerin takip ettiği dünyanın en büyük 5 turizm fuarından olan WTM Londra, 6-8 Kasım'da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 50 bin turizm profesyonelinin katıldığı, 2,8 milyar pound iş hacmi sağlayan, 5 binin üzerinde turistik noktanın tanıtıldığı fuarda, TÜRSAB da yerini alarak Türkiye'deki turizm destinasyonlarını tanıttı.

İngiltere'den gelen turist sayısında yaşanan düşüşün durması sonrası İngiliz turist sayısında geçmiş yıllara ulaşılması için görüşmeler yapıldı. Bu yıl ayrıca, İngiltere'de Türkiye'nin tatil amaçlı tercih edilen ülkeler listesinde 8. sıradan daha yukarılara çıkması için de çalışmalar gerçekleştirildi.

İngilizler, TÜRSAB standında özellikle 2018 Troia Kültür ve Turizm Yılı nedeniyle yapılan çalışmalara büyük ilgi gösterdi.



TÜRSAB, Londra'da başladığı tanıtım faaliyetlerine 13-22 Kasım'da Birleşik Krallık & İrlanda Turizm Roadshow'una katılarak devam edecek.