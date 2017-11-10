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Türkiye’deki Tesla sahiplerinden Elon Musk’a kebaplı çağrı!

Emre ÖZPEYNİRCİ
10.11.2017 - 16:26 | Son Güncelleme:

‘Çılgın Mucit’ lakaplı işadamı Elon Musk’ın Türkiye’yi ziyareti ve ardından yaptığı hamam sefası ve kebap ziyafeti, ülkemizdeki Tesla kullanıcılarını da harekete geçirdi. Çekmeköy’de bir araya gelen 22 Tesla sahibi, Türkiye’de de yetkili Tesla servisi görmek istediklerini dile getirdi. Esprili bir pankartla Musk’a mesaj gönderen katılımcılar, “Dear Elon, Free Turkish Kebap Is Waiting For You” yani “Sevgili Elon, Bedava Türk Kebabı Seni Bekliyor” diyerek çağrıda bulundular.

Sürdürülebilirlik, uzay teknolojileri ve otonom araç denilince akla gelen ilk isim olan ‘Çılgın Mucit’ lakaplı işadamı Elon Musk, Türkiye’yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ve Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine karanfil bırakan Space X ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın bu ziyareti, ülkemizdeki Tesla kullanıcılarını da harekete geçirdi. Türkiye’deki Tesla sahiplerinden Elon Musk’a kebaplı çağrı
İstanbul Çekmeköy’de bir araya gelen 22 Tesla sahibi, artık Türkiye’de de yetkili Tesla servisi görmek istediklerini dile getirdi. Esprili bir pankartla Tesla CEO’su Elon Musk’a mesaj gönderen katılımcılar, “Dear Elon, Free Turkish Kebap Is Waiting For You” yani “Sevgili Elon, Bedava Türk Kebabı Seni Bekliyor” çağrısında bulundular.

Türkiye’deki Tesla sahiplerinden Elon Musk’a kebaplı çağrı

TÜRKİYE’DE 150 TESLA VAR

Tesla buluşmasına katılan isimler arasında S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak da vardı. Türkiye’de en fazla Tesla satışını kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirten Ferhat Albayrak, “Şu anda ülkemizde 150 adet civarı Tesla model otomobil bulunuyor. Otonom araçlar artık geleceğimiz olmaktan çıktı. Hayatımıza çoktan giriş yaptılar ve giderek sayıları artmaya devam ediyor. Ülkemizde bu sayının yetkili bir servis açıldığında daha da yukarılara çıkacağına inanıyorum. Çünkü ülkemizde ciddi bir potansiyel bulunuyor ancak burada toplanan Tesla sahiplerinin de belirttiği üzere yetkili bir servis açılması elektrikli otomobilin tercih edilmesini daha da kolaylaştıracaktır. Bu nedenle Türkiye’deki kullanıcıların bu güzel mesajlarını, ben de bir Tesla kullanıcısı olarak destekliyorum” diye konuştu.

 

Etiketler: gazetehaberleri
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