Türkiye’deki Tesla sahiplerinden Elon Musk’a kebaplı çağrı!

Sürdürülebilirlik, uzay teknolojileri ve otonom araç denilince akla gelen ilk isim olan ‘Çılgın Mucit’ lakaplı işadamı Elon Musk, Türkiye’yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ve Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine karanfil bırakan Space X ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın bu ziyareti, ülkemizdeki Tesla kullanıcılarını da harekete geçirdi.

İstanbul Çekmeköy’de bir araya gelen 22 Tesla sahibi, artık Türkiye’de de yetkili Tesla servisi görmek istediklerini dile getirdi. Esprili bir pankartla Tesla CEO’su Elon Musk’a mesaj gönderen katılımcılar, “Dear Elon, Free Turkish Kebap Is Waiting For You” yani “Sevgili Elon, Bedava Türk Kebabı Seni Bekliyor” çağrısında bulundular.

TÜRKİYE’DE 150 TESLA VAR

Tesla buluşmasına katılan isimler arasında S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak da vardı. Türkiye’de en fazla Tesla satışını kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirten Ferhat Albayrak, “Şu anda ülkemizde 150 adet civarı Tesla model otomobil bulunuyor. Otonom araçlar artık geleceğimiz olmaktan çıktı. Hayatımıza çoktan giriş yaptılar ve giderek sayıları artmaya devam ediyor. Ülkemizde bu sayının yetkili bir servis açıldığında daha da yukarılara çıkacağına inanıyorum. Çünkü ülkemizde ciddi bir potansiyel bulunuyor ancak burada toplanan Tesla sahiplerinin de belirttiği üzere yetkili bir servis açılması elektrikli otomobilin tercih edilmesini daha da kolaylaştıracaktır. Bu nedenle Türkiye’deki kullanıcıların bu güzel mesajlarını, ben de bir Tesla kullanıcısı olarak destekliyorum” diye konuştu.