Dove 2017 Güzellik Araştırması: Türkiye’deki kızların yarısı özgüvensiz

14 ülkeden 10-17 yaş aralığındaki 5 bin 165 genç kızla görüşülerek yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki kızların yarısı özgüvensiz. Kızlar, yaşları ve özgüvenlerinden bağımsız olarak dayatılan güzellik kalıplarına uymak için baskı hissediyor. Bunlar, ‘Dove 2017 Kızlarda Güzellik ve Özgüven Araştırması’nın sonuçları. Dove Özgüven Projesi kapsamında yapılan çalışma, dünya genelinde kızlar üzerindeki fiziksel özgüven ve dış görünüş baskısının etkisini inceliyor. Türkiye ile birlikte Hindistan, ABD, İngiltere, Brezilya, Çin, Japonya, Kanada, Almanya, Rusya, Meksika, Güney Afrika, Avustralya ve Endonezya çalışmada yer alıyor. Araştırmanın Türkiye sonuçları, kızların fiziksel özgüvenleriyle hayattan tatmin olma, sosyal aktivitelere katılma isteği ve hayata dair sahip oldukları güven duygusu arasında çok net ve güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, Türkiye’deki kızların yüzde 50’si özgüvensiz. Yüzde 5’inin fiziksel özgüvenleri düşük. Geri kalanlar ise fiziksel özgüvenlerini orta ya da yüksek olarak tanımlıyor. Ancak kızlar, yaşları ve özgüvenlerinden bağımsız olarak, dayatılan güzellik kalıplarına uymak için baskı hissettiklerini belirtiyor.

YEMEK YEMİYORLAR

Dış görünüşlerinden memnun olmadıklarında 10 kızdan 7’si aileleri ya da arkadaşlarıyla görüşmekten ve ev dışındaki aktivitelere katılmaktan kaçınıyor. 10 kızdan 8’i yemek yemeyi bırakıyor ve sağlıklarını riske atıyor. 10 kızdan 7’si verdikleri kararın arkasında duramıyor veya onlarını uygulayamıyor.

DERGİLERE BAKIP KÖTÜ HİSSEDİYORLAR

Türkiye’de orta özgüvenli her 10 kızdan 4’ü yani yüzde 36’sı, güzel olma baskısı hissediyor; yüzde 37’si dergilerdeki ‘güzel kız’ imajlarına baktıktan sonra kendini daha kötü hissediyor. 10 kızdan 6’sı yaşları ya da fiziksel özgüven seviyeleri ne olursa olsun hayatlarının her alanında baskı hissettiğini söylüyor. 10 kızdan 8’i ise mutluluk kaynağı olarak güzelliğe çok fazla vurgu yapıldığını belirtiyor.

DÜNYA GENELİNDE FİZİKSEL ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLMAYAN KIZLARIN YÜZDESİ

ÜLKE YÜZDELİK ORAN Japonya 93 Çin 65 İngiltere 61 Hindistan 60 ABD 53 Brezilya 52 Kanada 52 Türkiye 50 Meksika 50 Endonezya 50 Almanya 49 Rusya 42 Güney Afrika 30

* Global ortalama: Kızların yüzde 54’ü yüksek bir fiziksel özgüvene sahip değil.