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    Dove 2017 Güzellik Araştırması: Türkiye’deki kızların yarısı özgüvensiz

    Esra ÜLKAR
    14.10.2017 - 13:08 | Son Güncelleme:

    ‘Dove 2017 Kızlarda Güzellik ve Özgüven Araştırması’na göre, Türkiye’deki kızların yarısı özgüvensiz. Dış görünüşlerinden memnun olmadığında 10 kızdan 8’i yemek yemeyi bırakıyor ve sağlıklarını riske atıyor. 10 kızdan 6’sı yaşları ya da fiziksel özgüven seviyeleri ne olursa olsun hayatlarının her alanında baskı hissettiğini söylüyor.

    14 ülkeden 10-17 yaş aralığındaki 5 bin 165 genç kızla görüşülerek yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki kızların yarısı özgüvensiz. Kızlar, yaşları ve özgüvenlerinden bağımsız olarak dayatılan güzellik kalıplarına uymak için baskı hissediyor. Bunlar, ‘Dove 2017 Kızlarda Güzellik ve Özgüven Araştırması’nın sonuçları. Dove Özgüven Projesi kapsamında yapılan çalışma, dünya genelinde kızlar üzerindeki fiziksel özgüven ve dış görünüş baskısının etkisini inceliyor. Türkiye ile birlikte Hindistan, ABD, İngiltere, Brezilya, Çin, Japonya, Kanada, Almanya, Rusya, Meksika, Güney Afrika, Avustralya ve Endonezya çalışmada yer alıyor. Araştırmanın Türkiye sonuçları, kızların fiziksel özgüvenleriyle hayattan tatmin olma, sosyal aktivitelere katılma isteği ve hayata dair sahip oldukları güven duygusu arasında çok net ve güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, Türkiye’deki kızların yüzde 50’si özgüvensiz. Yüzde 5’inin fiziksel özgüvenleri düşük. Geri kalanlar ise  fiziksel özgüvenlerini orta ya da yüksek olarak tanımlıyor. Ancak kızlar, yaşları ve özgüvenlerinden bağımsız olarak, dayatılan güzellik kalıplarına uymak için baskı hissettiklerini belirtiyor.

    YEMEK YEMİYORLAR
    Dış görünüşlerinden memnun olmadıklarında 10 kızdan 7’si aileleri ya da arkadaşlarıyla görüşmekten ve ev dışındaki aktivitelere katılmaktan kaçınıyor. 10 kızdan 8’i yemek yemeyi bırakıyor ve sağlıklarını riske atıyor. 10 kızdan 7’si verdikleri kararın arkasında duramıyor veya onlarını uygulayamıyor.

    DERGİLERE BAKIP KÖTÜ HİSSEDİYORLAR
    Türkiye’de orta özgüvenli her 10 kızdan 4’ü yani yüzde 36’sı, güzel olma baskısı hissediyor; yüzde 37’si dergilerdeki ‘güzel kız’ imajlarına baktıktan sonra kendini daha kötü hissediyor. 10 kızdan 6’sı yaşları ya da fiziksel özgüven seviyeleri ne olursa olsun hayatlarının her alanında baskı hissettiğini söylüyor. 10 kızdan 8’i ise mutluluk kaynağı olarak güzelliğe çok fazla vurgu yapıldığını belirtiyor.

    DÜNYA GENELİNDE FİZİKSEL ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLMAYAN KIZLARIN YÜZDESİ

     

    ÜLKEYÜZDELİK ORAN
    Japonya93
    Çin65
    İngiltere61
    Hindistan60
    ABD53
    Brezilya52
    Kanada52
    Türkiye50
    Meksika50
    Endonezya50
    Almanya49
    Rusya42
    Güney Afrika30

    * Global ortalama: Kızların yüzde 54’ü yüksek bir fiziksel özgüvene sahip değil.

     

     

     

    Etiketler: Araştırma
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