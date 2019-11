Türkiye'deki finansal okuryazarlık bilgisi ortalamanın üzerinde

Türklerin yüzde 70'i temel finansal okuryazarlık bilgilerine sahip. Fakat iş tasarrufa gelince beklenen başarı henüz yakalanamadı. Geliştirilen dijital servislerle artık tasarruf yapabilmek çok daha kolay. Kısacası artık harekete geçme zamanı!

Ahmet CAN



SADE yaşam herkesin idealinde olan bir konu. Gereksiz harcamalardan kurtulmak, ihtiyaç olanı satın almak sade yaşam için atılacak adımların başında. Ancak bugünden yarına sade bir yaşama başlamak mümkün değil. Önce finansal okuryazarlık bilgisine sahip olmak, daha sonra ise bütçeyi yönetebilmek, tasarruf yapabilmek gerekiyor. Kısacası sade yaşama giden yoldaki basamakları takip etmek lazım. Peki finansal okuryazarlık konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz?





YÜZDE 70 BİLGİLİ

Visa ve Türkiye’deki 22 bankanın desteği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliği ile yürütülen 'Paramı Yönetebiliyorum' projesi kapsamında Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile birlikte gerçekleştirilen 'Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması'nın sonuçları Türkiye'nin bu konuda oldukça yeterli bir durumda olduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılanların temel finans bilgisini ölçmek için 10 soru sorulmuş. Finans ile ilgili bu soruların 7'sine doğru cevap verenlerin oranı yüzde70. Finansal kavramlar ve işlem yapma becerisi bakımından Türklerin bilgi düzeyi oldukça yüksek. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 77si basit finansal işlem becerisine sahip, yüzde 90'ı enflasyon kavramını biliyor ve yüzde 88'i enflasyonun satın alım gücü üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlıyor/biliyor. Buna ek olarak risk kavramı yüzde 84, risk kavramı ve getiri ilişkisi yüzde 82, kur değişikliğinin alım gücü üzerindeki etkisi ise yüzde 82'lik bilinirliğe sahip.



FİNANSAL OKURYAZARLIK ALTYAPIMIZ SAĞLAM

Peki finansal okuryazarlık konusunda bu bilgiler ne kadar doğru tasarruf yapmaya ve para biriktirmeye dönüşüyor? İşte bu noktada ne yazık ki önemli bir eksiklik var. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 40’ı para biriktirmeyi başarabildi. 5 kişiden neredeyse üçü para biriktiremedi. Bu da Türk halkının finans konusu hakkında bilgi sahibi olduğunu, ancak bunu hayata geçiremediğini gösteren iyi bir örnek. Şimdi artık harekete geçme zamanı!







5 KİŞİDEN 3'Ü BİRİKTİREMEDİ

Elimizin altındaki fırsat

MASAMIZDAKİ bilgisayarlar, elimizdeki akıllı telefonlar ve sosyal medya hesaplarımız sahip olduğumuz finansal okuryazarlık bilgilerini günlük hayata yansıtmamız için önemli bir fırsat sunuyor. Hayata geçirilen "Paramı Yönetebiliyorum" projesi kapsamında web sitesi, akıllı telefon uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden tasarruf yapma ve bütçe yönetebilme konuları oldukça basit bir şekilde hayata geçiriliyor. Sunulan imkanlar şu şekilde:

* Web: Paramiyonetebiliyorum.net adresinde online eğitimler sunuluyor. Bunlar arasında lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, genç yetişkinler ve girişimciler yer alıyor.

* Akıllı telefon uygulaması: Paramı Yönetebiliyorum projesinin akıllı telefon uygulaması 'Paranı Yönet' ise bütçe yapmayı kolaylaştırıyor. Uygulamaya kayıt olduktan sonra bütçenizi hesaplamak için 'Bütçemi Hesapla' seçeneğine dokunun. Maaş, burs ya da harçlık gibi gelirlerinizi bu bölüme yazdıktan sonra gelirlerinizden sonra tüm giderlerinizi 'Bütçemi Hesapla' bölümüne girin. Bütçeniz doğrultusunda birikim yapabileceğiniz tutarı belirleyin. Birikim hedefinizi ve bu hedefe ulaşmak istediğiniz süreyi belirledikten sonra yaptığınız harcamaları kaydederek uygulamanın ana sayfasından bütçenizi ve birikim hedefinizi sürekli kontrol edin. Paranı Yönet uygulaması App Store veya Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

* Sosyal medya: 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılan Twitter (@paraniyonet) ve Facebook (paramiyonetebiliyorum) hesapları üzerinden toplam 300 bin takipçi ile aylık olarak ortalama 1.5 milyon etkileşim yaratılıyor. Tasarruf yapmak isteyenler bu hesaplardaki tavsiyeleri takip ederek yardım alabilirler.



PARALARINI YÖNETENLERİN BAŞARI HİKÂYELERİ

'Para yönetimi hayat yönetimidir'

BÜTÇE ve tasarruf yapabilmenin yaşı olmaz dedirten bir başarılı örnek Lise ikinci sınıf öğrencisi olan Buse Temizsoy. Habitat Derneği ile tanıştığı Paramı Yönetebiliyorum ailesinde eğitmen olarak görev yapan Temizsoy, bütçe planlamasında harcamaların sınıflandırılmasının en önemli nokta olduğunu anlattı. Temizsoy, "Paranı Yönet uygulaması harcamaları sınıflandırmak için en iyi yollardan biri. Gelirimizi giriyoruz. Daha sonra birikim hedefimizi belirliyoruz. Başlangıçta yüzde 25 birikim olması en kritik noktaların başında. Daha sonra harcamalar bölümü geliyor. Örneğin; kantine, ulaşıma, faturalara kiraya ne kadar gidiyor diye sınıflandırıyoruz. Sonra bir bütçe oluşuyor. Ay sonu paramız nereye gitti diye düşünmemek için her harcamamızı not ediyoruz. Bunun için ilk akla kağıt kalem geliyor. Her zaman kağıt kalem bulmak mümkün olmuyor. Artık akıllı telefonlar her an yanımızda. Telefondan tek dokunuşla tüm harcamalarımızı kaydediyoruz. Ay sonunda bütçemize bakıyoruz. Planladığımız ve yaptığımız harcama arasında fark var mı diye bakıyoruz. Varsa bir sonraki ayın bütçe planlamasını buna göre yapıyorum. Bunu tutturduğumda aynı şekilde planlamaya devam ediyorum" dedi.



BÜYÜK HEDEFE ODAKLANDI

Bütçe planlamasında kendisinin başarıya ulaştığını belirten Temizsoy, yaptığı birikimlerini şöyle anlattı: "Kendi tasarruf ettiğim parayla kendime bir ayakkabı aldım. Ayakkabı çok küçük bir şey gibi görülebilir. Ama kendi tasarruf ettiğim parayla aldığım için ayrı bir değerli oluyor. Bu benim yakın hedefimdi. Bunu gerçekleştirdim. Şimdi uzak hedef var. Kendi biriktirdiğim parayla yurtdışına çıkmak istiyorum. ABD ve İtalya'ya gitmek istiyorum."



Yaklaşık 9 ayda önce Paramı Yönetebiliyorum eğitmeni olduğunu dile getiren Temizsoy, eğitimi verdiği kişilerle sürekli olarak iletişim halinde kaldığını ve ne gibi eksiklikleri olduğunu tespit ettiğini söyledi. Temizsoy, "Eğitim verdikten dört hafta sonra kontrol ediyorum. Hataları varsa düzeltiyorum. Ben eğitim verdikten sonra iki arkadaşım daha eğitmen olmak için başvuru yaptı. Yaşımız küçük olsa da bu yaştan öğrenmemiz gerekiyor. Para yönetimi hayat yönetimidir. Bir diyetisyen, bir CEO da bu eğitimlere katılabilir. Hepimizin parayla işi var. Hepimiz paramızı doğru yönetmeliyiz. Şu ana kadar 150 kişiye eğitim verdim" diye konuştu. Bütçe yapmak isteyenler önerilerde bulunan Temizsoy, "Öncelikle bütçe yapma planının hemen hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunu ertelemeleri durumunda unutuluyor. Gelirlerden birikimleri çıkararak harcamalar yapılmalı. Yüzde 20-25 arasıda bir tasarrufla başlamak gayet ideal" dedi.







Galaksinin Koruyucuları tasarrufu öğretiyor

VISA finansal okuryazarlığı daha eğlenceli hale getirebilmek için Marvel karakterleriyle bir proje geliştirdi. 2017'de Visa'nın web sitesine “Galaksinin Koruyucuları: Rocket’in Harika Planı” isimli çizgi roman eklendi. Visa ve Marvel’ın işbirliği ile ortaya çıkan “Galaksinin Koruyucuları: Rocket’in Harika Planı” finansal eğitimi eğlenceli hale getiriyor. 42 ülkede 16 dile çevrilen çizgi romanda Rocket, Karınca Adam, Groot, Thor, ve Gamora gibi pek çok ikonik süper kahraman, soluk soluğa bir maceranın içinde bütçe yönetiminin ve birikim yapmanın temel kavramlarını öğretiyor.



Akıllı telefon kullanmayanlar için bütçe yapma ipuçları

1) Bütçeniz esnek olsun

Bütçemiz, hayatımızın kontrolünü ele geçirmek, hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız bir araç olduğuna göre gerçekçi olmalı, yani ihtiyacımızı yansıtmalı. Nasıl ki biz sürekli değişiyor ve gelişiyorsak ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz de değişebilir. Başka bir deyişle bütçemiz aynı zamanda öngöremediğimiz durumlara göre esnek de olmalı.

2) Sadık kalmaya çalışın

Bütçenizi yaptınız, şimdi bu bütçeye sadık kalarak gelecek ayı geçirin. Ay sonunda ise gerçekleşen harcamalarınızı yazarak bütçenizde nerede aksaklık olduğunu tespit edin. Bu çalışma bir sonraki ay için bütçenizi yaparken size yol gösterecektir.

3) Birikim oranını belirleyin

Harcama yapmaya başlamadan önce gelirinizin bir bölümünü birikim olarak ayırın. Birikimin mutlaka harcama yapmadan önce kenara ayrılması gerekiyor. Gelirinizin en az yüzde 10'unu birikim için ayırın. Bunun için en doğru formül, gelir ve birikimin toplamından sonra gideri ortaya çıkarmak.

4) Harcamaları kısın

Bütçeniz açık veriyorsa yani geliriniz giderleriniz karşılamıyorsa, harcamalara dönüp onları kısma yollarını arayın. Bütçenizin az miktarda 'fazla vermesi' veya 'açık vermesi' tehlike işaretleri arasında. Zorunlu harcamalarınıza bir kez daha bakıp, kısabilecekleriniz varsa kısmayı deneyin.

5) Ek gelir yaratın

Harcamalarınızı kısamıyorsanız, ek gelir yaratmanın yollarını düşünün. En temel harcamalarınızı belirlediniz ama geliriniz yine yetersiz. Gelirinizi arttırmanın yolları mutlaka vardır. Biraz kendinizi zorlayıp çağrı merkezlerinde, üniversite kampüslerinde yarı zamanlı veya ek işler bulabilir, ders verebilir, zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Düşünün, arayın, deneyin.