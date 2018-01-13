Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 400 bin 645 arttı

AA muhabirinin, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de Aralık 2017 itibarıyla 1 milyon 877 bin 128 gelir, 2 milyon 699 bin 462 gelir stopaj, 1 milyon 884 bin 849 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 759 bin 242 kurumlar, 774 bin 57 basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyon 583 bin 610 katma değer vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı aralıkta, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 400 bin 645 artarak (yüzde 3,94) 10 milyon 578 bin 348'e çıktı. Söz konusu mükellef sayısı Aralık 2016'da 10 milyon 177 bin 703 olarak belirlenmişti.

Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,23 ile kurumlar vergisinde görülürken, bunu yüzde 4,93 ile gayrimenkul sermaye iradı izledi. Buna göre Aralık 2016 döneminde 721 bin 524 olan kurumlar vergisi mükellef sayısı geçen yılın aynı ayında 759 bin 242'ye ulaştı. GMSİ mükellef sayısı da 1 milyon 796 bin 340'tan 1 milyon 884 bin 849'a yükseldi.

Türkiye genelinde gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2016'da 1 milyon 819 bin 492 iken, bu sayı geçen yılın aynı ayında yüzde 3,17 artışla 1 milyon 877 bin 128'e çıktı. Bu dönemde gelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 3,93, basit usul vergi mükellef sayısı yüzde 2,36, KDV mükellef sayısı yüzde 3,89 artış gösterdi.

İSTANBUL MÜKELLEF SAYISINDA BİRİNCİ

İller bazında bakıldığında en fazla mükellef sayısı 3 milyon 67 bin 50 ile İstanbul'da görülürken, bunun 498 bin 838'i gelir vergisi, 283 bin 936'sı kurumlar vergisi, 791 bin 249'u gelir stopaj vergisi, 682 bin 505'i GMSİ, 46 bin 397'si basit usulde vergilendirilen gelir vergisi ve 764 bin 125'i KDV mükelleflerinden oluştu.

Bu ili; 906 bin 776 mükellefle Ankara, 708 bin 139 mükellefle İzmir, 417 bin 87 mükellefle Bursa ve 412 bin 823 mükellefle Antalya takip etti. Öte yandan 2017 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde kaydı olan 23 milyon 398 bin 448 TC kimlik numarasına dosya numarası verilirken, yıl sonu itibarıyla vergi kimlik ve dosya numarası toplamı 24 milyon 73 bin 593'ü buldu.