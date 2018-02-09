Türkiye'de teknoloji harcamaları 22.5 Milyar doları bulacak

2018 IDC Türkiye Öngörüleri etkinliği 6 Şubat’ta Microsoft Türkiye İstanbul ofisinde gerçekleştirildi. 2018 IDC Türkiye Öngörüleri etkinliğine IDC Türkiye adına Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, IDC Türkiye ofisi çalışanları, önde gelen kurumların CIO’ları ve lider BİT tedarikçileri katıldı. Rapora göre 2018 yılı içinde Türkiye’de gerçekleşecek Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) harcamalarını 22,52 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak.

Son birkaç yıldır Türkiye'deki BİT pazarının önemli ölçüde yeniden şekillendiğini ve bu alandaki dönüşümün 2018 yılında da durmaksızın devam edeceğini belirten IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'deki şirketlerin yüzde 80'i dijital dönüşüm alanında çalışmalara başlamış durumda ve META bölgesindeki en ileri ülke durumundayız. Finans, perakende ve üretim sektörlerinin öncülüğüyle devam eden dönüşüm projeleri ile müşterilere daha iyi deneyim sunmak, maliyetleri düşürmek ve uluslarası piyasalarda rekabet gücü kazanmak ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor."

IDC, 2018 yılında Türkiye telekomünikasyon kısmı haricinde kalan, BT pazarının 10,8 Milyar USD büyüklüğüne ulaşmasını bekliyor. Yetişmiş iş gücünün eksikliği ve artan verimlilik ihtiyacı ile beraber BT danışmanlığı ve dış kaynak kullanımının artması öngörülüyor. Aynı zamanda, BT hizmetleri ve yazılım alt kırılımları, IDC’nin öngördüğü tahmini yüzde 6,4 ve yüzde 5,2’lik yıllık büyüme oranlarıyla 2018 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen bölümleri olması bekleniyor.

Sektör bazında bakıldığında ise IDC, kamu ve enerji sektörlerindeki 2018 yılı BT harcamalarındaki artışın bir önceki yıla göre daha fazla olacağını beklerken, iletişim, finans, üretim ve kamunun yılın en büyük harcama yapan sektörleri olacağını öngörüyor. Telekom sektöründe ise büyüme geçtiğimiz yıllara göre daha düşük seviyede kalacak.

IDC’ye göre, 2018 yılı ve ötesi için beş kapsayıcı eğilim Türkiye’nin yatırımlarını şekillendirecek.

Kurumsal mobilite çözümleri, artan akıllı cihaz kullanımı ile beraber 2018'de Türkiye'deki CIO'ların ajandalarında kendisine daha fazla yer bulacak. Bununla birlikte mobil stratejiler hala organizasyon içerisinde farklı birimler arasında lokal olarak belirlenecek.

Sürdürülebilir güvenlik, Türkiye'deki CIO'ların karşılaştığı en büyük zorluk olmaya devam edecek. Şirketlerde kullanılan siber güvenlik ürün sayısının ciddi oranda artması ile beraber 2018 yılında entegre güvenlik çözümü en önemli konu haline gelecek.

Başarılı bir dijital dönüşüm için BT ve iş birimleri arasındaki işbirliğinin önemi kabul görecek. Türkiye'deki organizasyonlar gittikçe artan bir şekilde dijital dönüşümü BT ve iş birimlerinin ortak bir faaliyeti olarak yer alacak.

Büyük veri ve analitik alanında yapılan yatırımlarda kısa vadede ticari faaliyetleri iyileştirmek amaçlanacak. Büyük veri ve analitik ile yeni iş ve gelir yaratmak uzun vadeli hedefler olarak yerini alacak.

Nesnelerin interneti alanında yapılan ilk yatırımlar verimlilik odaklı olacak. Nesnelerin interneti projelerindeki ön maliyetler 2018 yılında da en önemli engellerin başında yer alacak.