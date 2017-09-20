Türkiye'de ortaya çıktı! Apple kopyayı getirene orijinal iPhone veriyor

Sabah gazetesinden İbrahim Acar'ın haberine göre, iPhone telefonların bizzat üretiminin yapıldığı fabrikalarda kopyalandığı ortaya çıktı. Durumun farkına varan Apple, kopya telefonları satın alan kişilere, "IMEI numaranız kopyalanmış. Sahip olduğunuz IMEI numaranızın bulunduğu üç telefon daha Türkiye'de çalışıyor. Telefonunuzu Apple Store'a ya da aldığınız bayiye getirirseniz, yenisiyle ücretsiz olarak değiştireceğiz. Hangi telefonunun orijinal olduğu tespit edilene kadar hattınız açık olacak ancak kopya olduğu tespit edilirse, kapatılacak" şeklinde mesaj gönderdi.



Konuyu, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinin birinin sahibi anlattı. Bizzat kendi başına gelen olayı aktaran işadamı, "Şirket adına toptan alım yapmıştık. Benim kullandığım iPhone 7 Plus modeli telefonuma mesaj geldi. 'Telefonunuz kopyalanmış, eğer teslim etmezseniz GSM hattınız kapatılacak' deniliyordu. Hemen kapatılmamasının nedeni ise orijinal telefonun tespit edilememesi olarak belirtildi. Ben de ne zaman kapatılacağı belli olmadığı için yeni bir telefon aldım" dedi.

YENİSİYLE DEĞİŞTİRDİ



Kopya olanı bir yöneticisine verdiğini aktaran işadamı, "Nitekim bir süre sonra yöneticime verdiğim telefon, GSM şirketi tarafından iletişime kapatıldı. Biz de gittik, kopya telefonu vererek yenisini aldık" diye konuştu. İşadamı, Apple yöneticilerine sorunun nereden kaynaklandığını da sorduğunu belirterek, "Bize, iPhone'ları üreten fabrikada IMEI numaralarının çoğaltılarak üretildiğini anlattılar" ifadelerini kullandı.

PEKİN'DE SAHTE MAĞAZA BULUNDU



Apple'ıN başı dünyada da sahte iPhone'larla dertte. 2015'te Pekin polisi, 41 binden fazla sahte iPhone üretmek için kurulan ve yüzlerce işçi çalıştıran bir fabrikaya baskın düzenledi. Sahte telefonların toplam değerinin 120 milyon Yuan (19 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor. Çin uzun yıllar boyunca fikri mülkiyet hakkının zayıf olduğu ülke konumunda bulunuyor. Hatta bu sahte mağazada çalışanlar, kendilerinin Apple için çalıştığını düşünüyor. Sahte iPhone'lar ABD'de de yakalanmıştı. 2013'te Baltimore polisi, iki adet perakende satış mağazasına baskın düzenleyerek 24 adet iPhone da olmak üzere bir dizi sahte Apple ürününe el koymuştu.