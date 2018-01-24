Kartlı alışveriş 677 milyar liraya ulaştı

Toplam kredi kartı ödeme tutarının yüzde 15 büyümeyle 677 milyar lira olarak hesaplandığını belirten BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, kart sayılarına ilişkin değerlendirmesinde de şunları söyledi:

*BKM verilerine göre 2017 yılında kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6.0 artarak 62.4 milyona ulaştı.

*Bireysel kredi kartı sahipleri sayısı ise 2016 yılında 22.8 olarak belirlenirken bu rakam 2017 yılında 24.5 milyona yükseldi.

*2016 yılında 117 milyon olan banka kartı adedi ise 2017 yılında yüzde 12'lik bir artışla 131.6 milyon olarak belirlendi.

*Banka kartları, kartlı alışverişlerin içinde yüzde 29 pay alırken, internetten kartla yapılan alışverişlerin yüzde 45 artışla 99.1 milyar liraya ulaştı.

*Kredi kartlarında temassız işlem gerçekleştiren kullanıcılar, tüm kullanıcılar arasında yüzde 11 olarak belirlenirken, temassız alışveriş sayısı aylık 10 milyona ulaştı. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 26 lira olarak tespit edildi.

*Temassız özellikli terminal saıyısı 879 bine yükselirken, temassız terminallerin terminal adedi arasındaki payı yüzde 37 olarak gerçekleşti.

*Banka kartıyla yapılan alışverişler 2005 yılında yüzde 7.0 olarak belirlenirken bu rakam 2017 yılında bu rakam yüzde 53’e yükseldi.

*Kartlı ödemelerde en çok artış gösteren üç sektör ise, yüzde 32 ile havayolları, yüzde 27 ile yemek ve yüzde 23 ile seyahat sektörleri oldu.

*En fazla kartlı ödeme yapılan sektörler ise, 128.1 milyar lira ile market ve alışveriş merkezleri, 61.4 milyar lira ile akaryakıt ve 55.6 milyar lira ile giyim sektörü olarak kaydedildi."

Canko'nun açıkladığı BKM verilerine göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki toplam kredi ve banka kartı sayısı 194 milyonu buldu.

Dr. Soner Canko 2017 yılı ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bankalararası Kart Merkezi olarak yalnızca bankalar arasındaki işlemleri takip eden bir kurum olmaktan çıkarak, ödemeler ekosistemine, güvenli ve hızlı çözümler üreten teknoloji odaklı bir kuruma dönüştük.

*Girişimciliğe verdiğimiz önem, teknolojiye yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin ödeme sistemlerindeki oyun kurucusu ve inovasyon merkezi konumumuzu sürdürdük ve ortak bir hedefe kanalize olduk.

*Biz bu hedefi ‘Nakitsiz Ödemeler Toplumu' olarak tanımlıyoruz.

*Nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefinde yolumuza hızla devam ediyoruz.

*Bu yolda amacımız nakitsiz ödemelerde geleceğin deneyimini yaşatmak ve ödemeleri kolaylaştıran güvenli çözümler ile Türkiye'ye değer katmak."