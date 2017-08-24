Türkiye'de kadınların yüzde 53'ü hem ev hem iş hayatında yer almak istiyor

Kadın-erkek eşitliğinin iş dünyasında gerçekleştirilmesi dünya ekonomisinin geleceği için de oldukça önemli. Eğer kadın-erkek eşitliği çalışma hayatında sağlanabilirse bunun dünya ekonomisine katkısının 28 trilyon dolar seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Türkiye'de ise istihdamda eşitliği sağlamak gayri safi yurt içi hasılayı yüzde 30 artıracak.

Türkiye’de kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliği oranı ise yüzde 20. Ayrıca, anne olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek isteyen kadın, çocuğuna bakmak üzere birisine ihtiyaç duyduğu için gelirinin yüzde 30’nun azalmasında göz yummak zorunda kalıyor. Türkiye verilerine bakıldığında ev işi yapan erkek yok ve istatistiklerde sıfır geçiyor. Evle ilgili işlerin yapılması sorumluluğu çalışsın çalışmasın kadınlardan bekleniyor. Bu durumda da kadının erkeğe oranla iş yükü yaklaşık 5 katı buluyor.

Türkiye’de istihdamdaki kadınların sayısı 8 milyon 700 bin civarında ve bu sayının çok azı inşaat ve gayrimenkul sektöründe çalışıyor. İnşaat sektörü yoğun sahada olmayı ve teknik işleri gerektiriyor. Gayrimenkul faaliyetlerinde ise daha çok hizmet, tasarım ve benzeri alanlarda yer alıyor. Oranlara inildiğinde kadın istihdamı yüzde 1.2’lere kadar azalıyor. Yani 8 milyon kişinin içerisinde inşaatta çalışan yaklaşık 70 - 80 bin kadın var.

Gayrimenkul sektörüne uzun yıllardır emek veren ve bu alanda üst düzey yönetici ve iş sahibi profesyonel kadınlar, ULI Türkiye (Urban Land Institute) öncülüğünde bir araya gelerek Gayrimenkul’de Kadın Liderler Platformu’nu oluşturdu ve Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların sesi olmak üzere yola çıktı. Platform adına ULI (Urban Land Institute)’un ABD ve Uzakdoğu’da yaptığı ve ERA Research & Consultancy tarafından Türkiye’ye uyarlanan araştırma Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez yapıldı.

Gayrimenkulde Kadın Araştırması, sektör kadınlarının genç bir profile sahip olduklarını, yüksek düzeyde eğitimli, sektörün pek çok disiplininde çalışan, üst düzey yönetim kademelerinde görev almaya hazır ve bunun için hazırlanmaya istekli objektiflik ilkesiyle yönetilmeyi talep ettiklerini ortaya koydu.

Hazırlıkları yaklaşık bir yıl süren Gayrimenkulde Kadın Araştırması, ULI Türkiye, GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) ve TMB’nin(Türkiye Müteahhitler Birliği) iş birliği ile hayata geçirildi. Saha çalışması 27 Mart - 19 Nisan 2017 arasında gerçekleştirilen araştırmaya inşaat, yatırımcı, geliştirici, danışmanlık ve hizmet, mimar ve mühendislik, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve değerleme firmalarında çalışan 436 kadın, online anket yöntemi ile katıldı.

tarafından hazırlanmıştır.