‘Türkiye’de kadınların siyasetteki yeri yetersiz’

DÜZENLENEN panelde, CHP’nin seçim politikaları, kadının siyasetteki yeri, Olağanüstü Hal Uygulaması’nın (OHAL) Türkiye’de yarattığı atmosfer değerlendirildi. OHAL’in acilen kaldırılması ve normalleşme sürecine dönülmesi dile getirildi. Cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasına gidilmesinin uygun olmadığı ifade edildi. Bunun yeni bir kargaşayı tahrik edileceğine dikkat çekildi.

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, kısa süre önce İsviçre’de olduğunu hatırlatarak, bu ülkenin kadınlara seçme ve seçilme hakkını 1972 yılında verdiğini anlattı. Bazı kantonlarda bu hakkında 1980’li yıllarda verildiğini belirten Çamak, “İsviçre Parlamentosu’nda 200 milletvekilinden 64’ü kadınlardan oluşuyor. Biz bu hakkı çok erken verdiğimiz halde maalesef istenen mesafe alınamadı” dedi.





‘İSVİÇRE’DE YÜZDE 40’LARA VARMIŞ DURUMDA’

Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, kadınların siyasetteki yerinin çok yetersiz olduğunu belirttiği konuşmasında, İsviçre’nin kadına seçme ve seçilme hakkını 1980’lerde vermiş olmasına rağmen mecliste temsiliyetin yüzde 40’larda olduğuna dikkat çekerek, “Daha fazla kadının siyasette yer alması için ne yapabiliriz ve kadın milletvekillerini nasıl ayakta tutabiliriz bunun mücadelesini veriyoruz. Kadınlı - erkekli çoğalarak büyüyeceğimize inanıyorum. Bizden çok sonra kadınlara hak tanıyan İsviçre’de kadınların erkeklere oranla temsiliyeti yüzde 40’lara varmış, atı almışlar gidiyorlar, biz hala tırıs gidiyoruz” diye konuştu.





‘CHP’DE SİYASET YAPMASIN!’

CHP’nin oy oranın yüzde 30’u geçmeyeceğini söyleyen bir katılımcıya cevaben söz alan Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı, “Umutsuz olan Allah aşkına CHP’de siyaset yapmasın” dedi.

CHP’nin 68 senedir tek başına iktidar olmadığının altını çizen Atıcı, “Bugünden itibaren yeni bir şeyler söylemek lazım. Sandık örgütlenmesini iyi yaptığımızda zaten yüzde 30’u geçiyoruz. Türkiye’de seçmenin yüzde 25’i kemik partili olmadığı için sandık örgütlenmesi ile bu kesimin yüzde 20’sinin oyunu alabiliriz. Sadece bu projeyle bile yüzde 30’u geçiyoruz” ifadelerini kullandı.





KİMSEYE ‘YÜRÜ’ DEMEDİ!

CHP’nin başka partilerle ittifakı konusuna da temas eden Atıcı, üst düzey ittifak yapan partilerin tamamının halk tarafından cezalandırıldığını Ekmeleddin İhsanoğlu örneğini vererek anlattı. Seçmenin tabanda ittifak yapmasına saygı duyacaklarını söyleyen Atıcı, gayri meşru adımlara karşı olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Sokağa dökülme kararını hiç bir parti veremez. ‘Gezi’de olduğu gibi halk hareketi olursa yanında yer alır siyasi partiler. Halkı sokağa dökmek bir partinin hedefi olamaz.”

Bir partilinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nü hatırlatmasına ise Atıcı, “Genel başkan kimseye ‘Yürü’ dememiştir. CHP, genel başkanın arkasında yürümüştür” diye cevap verdi.