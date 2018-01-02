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    Türkiye’de ilk defa mandagöz

    AA
    02.01.2018 - 20:57 | Son Güncelleme:

    Tropik sularda yaşayan, bilimsel ismi "Priacanthus Sagittarius" olan ve gözlerinin büyüklüğü nedeniyle "mandagöz" adı verilen balık türü, Türkiye kıyılarında ilk defa Mersin'de görüldü.

    Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz’de yaşayan mandagöz balığının önce İsrail ardından Mısır'da görüldükten sonra Türk sularında ilk kez Mersin'deki Dana Adası açıklarında yakalandığını bildirdi. Balığın yaklaşık 600 deniz mili katederek Türk sularına geldiğine işaret eden Gökoğlu, kırmızı renkte, uzun yüzgeçleri bulunan, 25 santimetre uzunluğunda, 300 gram ağırlığında olan balığın ekonomik değeri de bulunduğunu dile getirdi. Gökoğlu, balığın zehirsiz olduğunu, yakalayan balıkçıların korkmadan satabileceğini ve gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini vurguladı. Gökoğlu şunları söyledi: “Bu bizim Türk sularında keşfettiğimiz 61'inci tür oldu. Kızıldeniz'den Türkiye'ye gelen bu balıklar Akdeniz'de hızla yayılmaya başladı. Bu göçlere, küresel ısınmanın, Akdeniz'e dökülen nehirlerin yapısının değişmesi neden oldu. Tropikal balık türleri Akdeniz'de daha baskın hale gelmeye başladı.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
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