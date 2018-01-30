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Türkiye'de ilk Bitcoin transferi gerçekleşti!

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 17:17 | Son Güncelleme:

Sakarya 1. Amatör Küme B gurubunda futbolcu olan Harunustaspor, Karasu Kültürspor'dan Ömer Faruk Kıroğlu'nu, ligin ikinci yarısı için Bitcoin ile transfer etti.

Harunustaspor Kulüp Başkanı Haldun Şehit, 2000 TL'ye tekabül eden 0.524 Bticoin artı 2500 TL ile Karasu Kültürspor'dan Ömer Faruk Kıroğlu'na teklifte bulundu. Toplamda 4500 TL'ye denk olan olan teklifi kabul eden Kıroğlu, sezon sonuna kadar Harunustaspor'da görev yapacak. 

Kıroğlu'na açılan Bitcoin cüzdanı ile 0.524 Bitcoin, futbolcunun hesabına aktarılırken, 2500 TL de nakit olarak verildi. Bitcoin ile dünyada yapılan ilk futbolcu transferinin olduğunu söyleyen Haldun Şehit; "Ülkede ve dünyada ses getirmek adına yaptık. Kulübümüzde şampiyonluk yolunda. Bu transfer bazında Türkiye'de hatta dünyada bir ilk oldu. profesyonel olarak yapılmış olsaydı, televizyonlarda duyulurdu ancak amatör olarak biz ilk olduk. Bunun için de gururluyuz." açıklamasını yaptı. 

Yeniliklere açık olduğunu söyleyen futbolcu Kıroğlu ise; "Benim içinde bir ilk, dünya için de bir ilk. Başkanımın söylediği gibi yeni bir şey yapıyoruz, yeniliklere açık bir insanım. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum." dedi. 

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