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Türkiye'de ilk! 15 Mart'ta satışta... Tek şarjla 200 kilometre

Hürriyet Oto
15.02.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:

15 Mart’ta Türkiye’de 11 bin 500 TL’ye 200 kilometre menzile sahip Super Soca isimli yüzde 100 elektrikli motosikletler satışa sunulacak. Motosiklet olarak ilk olan elektrikli Super Soca'nın bataryaları evde 6 saatte şarj edilebiliyor.

HER yıl büyük merakla beklenen ‘Motorbike İstanbul’ fuarı bu yıl 22-25 Şubat tarihleri arasında Yeşilköy’deki  İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Kuralkan Motorlu Araçlar bu yıl fuara yeni elektrikli motosiklet markası Super Soco ile katılıyor. Yeni nesil lityum iyon pillerden oluşan çift batarya ile 200 kilometreye, tek batarya ile de 100 kilometreye kadar yol yapabilen Super Soco motosikletler fuarda TS ve TC olmak üzere 2 modeli ile yer alacak. TS ve TC modelleri 17 inçlik arka tekeri içine entegre edilmiş elektrik motoru ve yüksek teknolojili bataryalar ile 2400 W güç üretiyor.

 

 

TEK ŞARJLA 200 KİLOMETRE

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Etiketler: Super Soca , motosiklet modelleri , gazetehaberleri
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