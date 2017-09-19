OECD raporu: Türkiye’de her 3 gençten biri ne işte ne de okulda

OECD, yayınladığı ‘Eğitime Bir Bakış 2017’ raporunda 35 üye ülkede genç nüfusla ilgili dikkat çekici veriler de paylaşıyor. Buna göre 15-29 yaş arası genç nüfusta ne eğitim ne de işte olmayan gençlerin oranı yüzde 28.8. Türkiye, bu oranla OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada yer alıyor. Türkiye’yi, İtalya ve Yunanistan takip ediyor. En iyi durumdaki ülkeler arasında yer alan İzlanda, Hollanda ve İsviçre’de bu oran yüzde 10’u aşmıyor. İşte OECD’nin güncel verilerine göre en fazla orana sahip 10 ülke.

1-Türkiye

Türkiye, OECD üye ülkeleri içerisinde birçok istatistikte genel olarak Meksika ve Şili ile birlikte en düşük performansı gösteriyor. 15-29 yaş arasında iş ve eğitim hayatında yer almayanların oranı yüzde 28.8. Bu oran 20-24 yaş grubunda yüzde 33.2’ye yükseliyor.

2-İtalya

Gelişmiş ekonomisine rağmen İtalya, Türkiye’ye oldukça yakın oranlara sahip. 15-29 yaş arasında oran yüzde 27.4. 20-24 yaş grubunda ise Türkiye’den daha düşük bir performansla yüzde 33.9 ile ilk sırada.

3-Yunanistan

Ekonomik krizle zor günler geçiren Yunanistan’da 15-29 yaşta bu oran yüzde 26.1. 20-24 yaş grubundaysa 28.1.

4-İspanya

Dört Akdeniz ülkesi OECD ülkeleri arasında en düşük performanslara sahip. İspanya’da 15-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 22.8’i ne eğitim alıyor ne de çalışıyor. 20-24 yaş arasındaysa bu oran yüzde 27.2’ye yükseliyor.

5- Meksika

Orta Amerika’nın gelişmekte olan ekonomisi de genç nüfusunu değerlendirme konusunda zorluklar yaşıyor. Meksika’da, İspanya’ya oldukça yakın bir performansla 15-29 yaş grubunda oran yüzde 21.9. 20-24 yaştaysa yüzde 25.3.



6-Kolombiya

OECD üyeleri arasında yer almayan Kolombiya’da 15-29 yaş arasındaki genç nüfusun yüzde 21’i ne eğitimde ne de işte. 20-24 yaş grubunda ise oran 24.8’e geliyor.

7-Kosta Rika

Orta Amerika ülkesi 35 OECD üyesi arasında yer almıyor. 15-29 yaş arasındaki genç nüfusun yüzde 20’si eğitim alamadığı gibi istihdama da dahil olmuş değil. 20-24 yaşta ise 22.5 oranında bir tablo ortaya çıkıyor.

8- Slovakya

Orta Avrupa ülkesinde 15-29 yaş arasında oran yüzde 17.2; 20-24 yaş grubundaysa 18.8.

8- Fransa

Avrupa Birliği’nin (AB) Almanya ve İngiltere ile birlikte en gelişmiş ekonomisi Fransa’da, Slovakya ile benzer bir oranla 17.2 oranında 15-29 yaş arasında genç ne eğitimde ne de işte. 20-24 yaş grubunda ise bu oran yüzde 20.9’a yükseliyor.

9-İrlanda

AB üyesi ülkede 15-29 yaş grubu oranı yüzde 16.2. Yüzde 19.8 ise 20-24 yaş grubunda karşımıza çıkıyor.

10- Macaristan

Orta Avrupa ülkesinde 15-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 15.9’u eğitim ve istihdamın dışında kalıyor. 20-24 yaş oranı ise yüzde 18.4.