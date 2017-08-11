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    Türkiye’de FETÖ’cü, Suriye’de DEAŞ’lı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    11 Ağustos 2017 - 00:49Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 00:49

    Kayseri'de FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullananlara yönelik operasyonda dikkat çekici bir bilgiye ulaşıldı.

    ByLock listesinde adı geçen ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan Nurullah G.’nin DEAŞ terör örgütü üyeliğinden arandığı ve firari olduğu ortaya çıktı.

    FETÖ imamıyla 12 kez mesajlaştığı iddia edilen Nurullah G.’nin, Suriye’de DEAŞ saflarında olduğu belirtildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı kullandığı belirlenen 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Kayseri Emniyet KOM Şube Müdürlüğü, söz konusu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda 26 kişi yakalanırken, 4 kişi bulunamadı. ByLock listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan Nurullah G. yakalanamadı.

    FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağını kullanan Nurullah G.’nin, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden arandığı ve çatışma bölgeleriyle (Suriye) irtibatlı olduğu belirtildi. Yasadışı yollardan Suriye’ye geçtiği değerlendirilen şüphelinin, 2014 yılında ByLock yüklediği ve FETÖ imamıyla 12 mesajlaşmasının bulunduğu kaydedildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , kayseri , fetö , bylock
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