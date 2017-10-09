Kaan, MÜSİAD 97. Genel İdare Kurulu toplantısı için geldiği Aksaray'da, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen günlerde 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Genelge'nin açıklandığını anımsatan Kaan, bu yıl itibarıyla ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 5,2'lik büyüme gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kaan, üçüncü çeyrekte yüzde 7'ye, yıl sonunda ise yüzde 6'ya yakın büyüme beklediklerini ifade ederek, "Kredi Garanti Fonu'nun özellikle piyasayı sübvanse etmesi ve rahatlatması piyasada canlılığa işaret etti. İnşallah güneyde yaşadığımız kaos ortamının da hafiflemesiyle bunun daha da rahatlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

İŞSİZLİK TEK HANEYE DÖNEBİLİR

Üretimdeki artışın, enflasyonun düşmesini ve istihdamın artmasını sağlayacağını vurgulayan Kaan, "Orta vadeli programda işsizlik yüzde 10,5 seviyesinde görünüyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da işsizliğin çok olduğunu, batıya gittikçe aslında işçi ihtiyacının olduğunu belirtmek istiyorum. Cazibe programları gerçekleşirse işsizlik rakamlarının çift haneden tek haneye döneceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİNİ TARTIŞMAYA AÇACAĞIZ"

Kaan, Türkiye'de yatırımların önünün açılabilmesi adına sanayici ve imalatçının daha rahat hareket edebilmesi için finans konusunda rahat bir borçlanma imkanının olması gerektiğini aktardı.

MÜSİAD olarak 16-17 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Global Katılım Finans Zirvesi"ni düzenleyeceklerine işaret eden Kaan, şunları kaydetti:

"Zirveye bu konuda uzman akademisyenler ve ticari hayata yön veren iş dünyasından 10 bine yakın kişi katılacak. Türkiye'de faizler çok yüksek, yüzde 20'lere yakın. Bu oranla iş adamlarının yatırım yapması mümkün değil. Bu zirveyi onun için düzenleyeceğiz. Buna 'insani finans' adını verdik. Faizsiz finans sistemini tartışmaya açacağız.

Türkiye'de katılım bankacılığı yüzde 5 seviyesinde. Bunun daha da arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Faizin bir sömürü aracı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. İş adamına, iş dünyasına yüzde 20'ye yakın oranda para satmakla Türkiye'nin kalkınmasının önünde bir duvar örmek aynı değerdedir.

Biz insani finansla ilgili yapacağımız kongrede özellikle tarımsal finansmandan, girişim sermayesi fonundan başlayarak kooperatif bankacılığına kadar birçok projeyi masaya yatıracağız. İnsani finans zirvesinin Türkiye'nin geleceğine aydınlık sunacağını düşünüyorum."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaan, Kuzey Irak’ta yapılan sözde referandumu şiddetle kınadıklarını belirterek, Türkiye'nin güneyinde kaos ortamı oluşturmaya çalışan dışardan endeksli politikalara fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını anlatan Kaan, "Petrole bağımlı bir ekonominin olduğu Kuzey Irak'ta yapılan referandumun hiçbir hükmünün olmadığını görüyoruz. Çünkü ticaretine bağımlı olduğunuz bir yer var. Petrolle ilgili olarak zaten gelirinin yüzde 83'ünü merkezi hükümetten aldıklarını düşünürsek bu işten vazgeçmeleri gerekiyor. Türkiye gibi güçlü ve büyük bir ülke ile oradaki halkın arasını bozacak, Balkanlaştırma politikasını besleyen bir anlayışı hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Ticari olarak da baktığımızda bölge birbirine çok bağlı.

Başta Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere, güneydeki illerimiz Kuzey Irak'la ticari çalışma yapan iller. Aynı zamanda Türkiye olarak bu bölgeye yardımlarımız var. Yıllarca oranın kalkınması için mücadele verdik." değerlendirmesini yaptı.

Kaan, gayrimeşru referandumun bölgeye fayda vermeyeceğini düşündüklerini bildirdi.