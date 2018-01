Türkiye’de en çok çorba, makarna ve pilav pişiyor

Metro Toptancı Market’in Türkiye’nin yeme içme değerleri ve alışkanlıkları araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada çıkan sonuçlara göre aile yapısı ne olursa olsun yemek pişiren ağırlıklı kadın. Evde en çok çorba, makarna, pilav pişiyor ancak en çok sevilen yemek sırasıyla et, dolma ve kuru fasulye olarak karşımıza çıkıyor.

Gastronomi ekseninde hayata geçirdiği projeler ile tüm ekosistemi de bu sürece dahil etmek için çalışan Metro, Konda Araştırma ve Danışmanlık ile birlikte “Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması”na imza attı. Bugün düzenlenen toplantıda, Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan ve Konda Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Ağırdır Aralık 2017’de yapılan araştırmanın detaylarını aktardı.

Konda Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Türkiye’de sadece yeme-içme de değil genel olarak her konuda aile hayatın öznesi. Bunu hemen her araştırmada görüyoruz. Bireyselleşme Türkiye’de son derece düşük, ağırlıklı olarak hayatın öznesi aile ve hayat tarzı ne olursa olsun akşam yemeği ailenin bir araya geldiği bir şey” dedi.

Türkiye’nin Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması’na göre Türkiye insanının, yüzde 87’si kahvaltıyı evde ortalama 08:46 civarında yapıyor. Yüzde 40’a yakın insan öğle yemeğini dışarıda yiyor. Türkiye insanının yüzde 95’i ise akşam yemeğini, evde, sofraya ailesi ile birlikte oturarak yemeyi tercih ediyor. En düşük gelirliler öğle yemeğini 13.00’da yiyor, en yüksek gelirliler de 13.15’te yiyor.

Kadınlar ve gençler diğer gruplara göre kahvaltıyı, öğle yemeğini ve akşam yemeğini biraz daha geç yiyorlar. Doğal olarak çalışmayanlar daha geç yiyor. Bekar kadınlar evli kadınlara göre daha geç yemek yiyor.

En düşük gelirliler haftada bir kez et yiyebiliyorlar. Yüksek gelirli olanlar da haftada iki kez et yiyorlar. Evde en çok çorba ve makarna pişiriliyor. Türkiye’deki evlerin yüzde 18’inde her gün çorba pişiyor. Yüzde 13,8 evde her gün bir sebze yemeği pişiyor.

Türkiye insanının en sevdiği yemekler; dolma, yaprak sarma, kuru fasulye ve sebze yemekleri fakat insanlar ağırlıklı olarak eti eksik bulduğu kanaatinde.

Kahvaltıda en çok sucuk ve pastırma aranıyor.

Gelir seviyesi ne olursa olsun bir haftada en çok meyve yeniyor. Tercih ettikleri gıda sıralamasında meyveyi sebze, pilav, makarna, tavuk ve et takip ediyor. En az sıklıkta tükettikleri gıda ise balık ancak balık miktarı (gram olarak) et ve tavuğu geride bırakıyor.

“Türkiye insanı dışarıda yemek yemede ortalama 30 lira harcıyor”

Kasabalarda, şehirlerde eskiden dışarıda yemek yemenin lüks olduğunu söyleyen Ağırdır, “Halbuki, metropol hayatında dışarıda yemek yemek zorunluluk. Dışarıda yemek yemeyenlerin oranı yüzde 35, yiyenlerin oranı da yüzde 65’e gelmiş durumda. Türkiye insanı dışarıda yemek yemede ortalama 30 lira harcıyor” şeklinde konuştu.