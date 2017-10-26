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    Türkiye'de daha önce böylesi görülmedi

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    26.10.2017 - 12:19 | Son Güncelleme:

    İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği baskında, 90 milyon TL değerinde 2 milyon 550 bin ekstazi hap ele geçirdi. 181 kilo uyuşturucu ve 770 kilo asitin de ele geçtiği operasyonda 2 milyon 550 bin hapın bugüne kadar tek seferde ele geçen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çeteyle ilgili bilgi aldı.

    Çete teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Şebekenin Hollanda’dan uyuşturucu hap getireceği belirlendi. Uyuşturucu hapların bir TIR’la getirileceği tespit edildi. Araştırmalarda, çetenin Doğu ülkelerinden getirilen eroin ve esrarı da Avrupa’ya götürmeyi planladığı anlaşıldı. Aracın Kapıkule’den giriş yaptığı belirlenince Narkotik ekipleri harekete geçti. TIR Kapıkule’den girince sıcak takip başladı. Narkotik Polisi uyuşturucunun alıcısını belirlemek için TIR’ı İstanbul’a kadar izledi. Uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen araç Avcılar’da bir otoparka girdi. TIR’daki kutular bir araca yüklenince polis operasyon içim düğmeye bastı. Düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.

    TÜRK UYUŞTURUCU TARİHİNİN EN YÜKSEĞİ

    Yapılan aramalarda kutularda piyasa değeri 90 milyon lira olan 2 milyon 550 bin ekstazi hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Türk Narkotik tarihinin en yüksek miktarı olduğu bildirildi. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde de arama yaptı. İstanbul, Kırklareli ve Edirne’de yapılan aramalarda 56 kilo eroin, 120 kilo skunk esrar, 5 kilo Afyon sakızı 600 gram Kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan 770 kilo asit ele geçirildi.

    Polisin yaptığı baskında çete elebaşı M.T.’nin Avcılar’daki evinde de uyuşturucu ele geçirildi. M.T.’nin polisin dikkatini çekmemek ve aile süsü vermek için Suriyeli bir kadın ve kadının 1 yaşındaki çocuğuyla yaşadığı belirlendi. M.T.’nin uyuşturucu şebeke elebaşı olduğunu bilmediğini iddia eden Suriyeli kadın da gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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