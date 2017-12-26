'Türkiye’de bundan sonra darbe olduğunda vatandaş tankın önüne yatmayacak mı'

ÜSTÜ KAPALI TEHDİT VAR

(CHP’nin eleştirileri) Bu düzenleme 15 Temmuz’dan öncesini kapsamadığı gibi 16 Temmuz’dan sonrasını da kapsamıyor. Bunu kim böyle yorumluyorsa ya bu maddeleri okumamıştır ya da okuduğunu anlamıyordur. CHP’nin Genel Başkanı ve sözcülerinin yaptığı yorumlar art niyetlidir. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Devlet çete kuruyor demek ne demektir? Bu devlete hakarettir. Darbe teşebbüsü olduğunda sokağa çıkan insanlara hakaret ediyorlar. Türkiye’de bundan sonra darbe olduğunda da vatandaş mücadele etmeyecek mi, tankların önüne yatmayacak mı? Bundan sonra kimse Türkiye’de darbe marbe yapamaz. Vatandaşı korkutuyorlar, bir nevi tehdit ediyorlar. Sizin başınıza ne işler gelir anlamında üstü kapalı tehdit var. Türkiye’de bir daha darbe teşebbüsü olursa sokağa çıkmayın diyorlar.

YENİ DÜZENLEME YOK

Metinde muğlaklık yok. Bir eksiklik yok. Güneş gibi ortada her şey. 15 Temmuz 2016’da teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemleri bastırmayı kast ediyor. Yeni bir düzenlemeye gerek yok. Bu düzenleme genel, özel veya örtülü bir aftır demek, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü önlemek için şehit olanlara hakarettir, onların yakınlarına hakarettir. Gazilerimize hakarettir.

ORTADA BİR SUÇ YOK

Ortada bir suç yok. 15 Temmuz kahramanlarını suçlu ilan ediyorsa CHP, çıksın söylesin. Darbecilere karşı mücadele eden kahramanları himaye eden bir düzenleme yapıyoruz. Sokağa çıkan vatandaşlarımızı kimse suçlu ilan edemez, hiçbir savcı bu insanlarla ilgili soruşturmayı aklının ucundan geçirmez. Sen tankın içindeki darbeci askeri çıkardın, çıkarırken darp ettin diye onlara soruşturma mı açılacak?” m ANKARA