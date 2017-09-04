Türkiye'de bu görevdeki tek kadın... Kızını okula gönderip katillerin peşine düşüyor

Habertürk gazetesinden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, 5 milyon nüfusa sahip olan en büyük 3. kent İzmir’in asayişinden sorumlu Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, sabah 08.00’de kalkıp kızını okula gönderdikten sonra görevinin başına geçiyor ve gece saat 03.00’e kadar çalışıyor. Okur ve ekibi, kentte son 1 yılda işlenen 87 cinayetin tamamını çözmeyi başardı.



'CEYLİN VE ALPEREN ÇOK ETKİLEDİ'



Türkiye’nin tek kadın asayiş şube müdürü olan Seda Okur, en çok kadın ve çocuk cinayetlerinden etkilendiğini söylüyor:



"Ödemiş’te öldürülen Ceylin Atik ve servis aracının içinde unutulduğu için hayatını kaybeden Alperen Sakin olaylarında çok etkilendim... İki olayda da sabaha kadar uyuyamadım. Bu olayların tüm yönleri ile çözümü için gece gündüz çalıştık."



ONA İTİRAF ETTİ



"Ödemiş’te komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin’in katil zanlısı olan kadın konuşmuyordu. Bir kadın olarak karşıma alıp konuştum. Sabaha karşı Ceylin’i nasıl öldürdüğünü tüm detaylarıyla anlatmaya başladı. İzmir’de son 1 yılda meydana gelen 87 cinayetin tamamını çözdük. Tombala tabir edilen kumarı bitirmek için çok özel çalışmalar yapıyoruz."



BABA MESLEĞİ



Eski Çanakkale ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Orhan Okur’un kızı Seda Okur, Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde okurken Polis Akademisi’ne girdi. 1998’de İzmir’de komiser yardımcısı olarak göreve başladı, 2011’de Şanlıurfa’ya tayini çıktı. 5 yıl sonra da tekrar İzmir’e dönerek asayiş şube müdür yardımcısı olarak göreve başladı. Seda Okur, geçen yıl asayiş şube müdürü olarak atandı.



9 YILLIK CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ



Selçuk İlçesi’nde ortadan kaybolduktan 9 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan ve cesedi gömüldüğü yerde yapılan 12 saatlik çalışma sonucu çıkarılan 56 yaşındaki Ümmü Özkan cinayeti de Seda Okur’un kurduğu özel ekip sayesinde çözüldü.