Türkiye’de bir ilk! KVA Çocuk’un ilk kitabı ‘Mutlu İnsanlar’ çıktı

KVA Çocuk, köklü bir eğitim kurumu olan Koray Varol Akademi bünyesinde çocuk kitapları yayımlayarak çocuklarda yaratıcılık, duygusal zeka, kendine güven ve sorunlarla baş edebilme yeteneğini geliştirmeyi ve başarılı bireylerin temellerini küçük yaşta atmayı hedefliyor.

Koray Varol Akademi Yayınları’nın yeni markası KVA Çocuk’un ilk kitabı ‘Mutlu İnsanlar’ D&R mağazaları ve kitabevlerindeki yerini aldı. Yemek dünyasının yıldızı Selin Kutucular’ın yazdığı ve fotoğrafçı Caroline Erel ile birlikte mutfağa girip yiyeceklerle canlandırdığı Mutlu İnsanlar, büyük küçük herkesi kendi mutfağında öyküler anlatmaya teşvik eden, anne babalar ve çocukların birlikte uygulayabileceği, yaratıcılığı yiyeceklerle birleştiren büyüleyici bir kitap. Mutlu İnsanlar, okuru, sebzelerle meyvelerin renkli ve eğlenceli dünyasına götürüyor, bu büyüleyici dünyada farklılıklarımızla birlikte mutlu olmanın anahtarını avucumuza bırakıyor.

KVA Çocuk, ‘Mutlu İnsanlar’ ile Türkiye’de Bir İlke İmza Atıyor

Kitabın yazarı Selin Kutucular, mutfağın hem oyun hem eğitim alanı olduğunu söylüyor. Kutucular, “Günümüz çocukları ne yazık ki doğal öğrenme yollarından uzaklaşıyorlar. Mutfağa da pek çoğu, bizim çocukluğumuzda olduğu gibi aşina değiller. Mutlu İnsanlar kitabı, özgürlüğün, bireyselliğin ve bir o kadar da mutlu birlikteliklerin altını çiziyor ve biraz da beni anlatıyor. Futbol oynayan anne benim! İnsanlar yaptıklarıyla başkalarını şaşırtabilir. Geçen gün duyduğum bir sözü yazayım: İnsan en iyi kendine iyi gelir. İçten gelen sevgilerin peşinden gitmeli” diyor.

Kitap, 3 yaş üstü çocuklara yönelik eğlenceli bir öykü kitabı. Kitabın ilginç bir özelliği var: Selin Kutucular ve Caroline Erel, kitabın resimlerini hazırlamak için kollarını sıvayıp mutfağa girdi. Küçük bir kızın gözünden mutluluğu anlatan öyküyü, meyve ve sebzeleri keserek hazırladıkları sahneleri fotoğraflayarak görselleştirdiler. Çocuklar kitabın resimlerine bakarken, hangi meyve ve sebzelerin kullanıldığını tahmin etmeye çalışacak, bilgilerini pekiştirecek, bilmediklerini öğrenecek. Ayrıca domates, maydanoz gibi en basit malzemelerle bile yaratıcılıklarını açığa çıkarabileceklerini fark edecekler. Kitabın sonunda öyküyle bağlantılı iki basit tarif de yer alıyor.

Çocuklarınızı küçük yaştan itibaren kitaba alıştırın

Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Cemre Soysal, her çocuğun içindeki kaynağı bulabileceği, bireysel farklılıkları kabul eden, sonucun değil sürecin önem kazandığı hikayelerle çocuklara yepyeni kapılar açmayı hedef edindiklerini söyledi. Soysal, “Kitaplar, okura başka dünyalardan fotoğraflar sunar, hayal gücünü destekler ve yaşamadıkları hayatları deneyimleme şansı verir. Kitap okuyan çocukların başka hayatlara tanık olup dünyalarını genişleteceğine inanıyoruz. Ebeveynler çocuklarına kitap vasıtasıyla entelektüel, zihinsel ve duygusal zenginlik sunma imkânı bulacaklardır. Okul öncesi yaşlar için görselliğin ön plana çıktığı, çocuğun duygusal dünyasına yönelik çizimlerin olduğu, metinlerin çok uzun olmadığı kitaplar tercih edilmelidir. Çocuklar okula başlamalarından itibaren kendi kitaplarını seçmek için teşvik edilmelidir.” diye konuştu.