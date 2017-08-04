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    Türkiye'de bir ilk... havadan görüntülendi

    İHA
    04 Ağustos 2017 - 16:36Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 17:27

    Büyükçekmece Gölü üzerine inşa edilen Türkiye'nin ilk Yüzer Güneş Enerji Santrali havadan görüntülendi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan İstanbul Enerji ve İSKİ Türkiye’deki ilk Yüzer Güneş Enerji Santralini Büyükçekmece Gölü üzerinde devreye aldı. Uygulamasında tasarlanan iki farklı yüzdürücü sistemin kullanıldığı santral havadan görüntülendi.

    Türkiyede bir ilk... havadan görüntülendi

    960 adet 260W gücünde polikristal fotovoltaik panelin kullanıldığı santralin yapımında korozyona dayanıklı malzemeler kullanıldı. Türkiye de ilk olmasıyla dikkat çeken santral sayesinde her yıl 210 ton karbondioksit salınımının engellenmesi planlanıyor. Santralle, İstanbul'da artan enerji ihtiyacını karşılamak için geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların şehrin elektrik üretimine katkıda bulunmasını da hedefleniyor.

    Türkiyede bir ilk... havadan görüntülendi

    Yenilebilir enerji kaynaklardan enerji üretiminin arttırılmasının hedeflendiği Yüzer Güneş Enerji Santralinin havadan görüntülerinde gölün yüzeyindeki paneller görülüyor.

    Etiketler: Büyükçekmece , Yüzer Güneş Enerji santrali , güneş enerjisi
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