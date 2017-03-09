Türkiye’de bir ilk: ESPOR Bursu

Riot Games Türkiye tarafından düzenlenen League of Legends Türkiye Şampiyonluk ve Yükselme liglerinde başarılı olan esporcular, Bahçeşehir Üniversitesi’nden yüzde 100’e varan oranlarda eğitim bursu kazanabilecekler. Espor alanında ilerlemek isteyen gençler, iki kurumun sağlayacağı ortak staj ve sertifika programlarıyla da akademik ve profesyonel anlamda destek alabilecek.

Bahçeşehir Üniversitesi, farklı bir kariyer yolu hayal eden üniversite öğrencilerine yeni fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin ilk espor bursu uygulamasına imza atan Bahçeşehir Üniversitesi, Riot Games ile işbirliği çerçevesinde, bu kapsamda öne çıkan kariyer planlama modelleri ve sertifika programlarıyla, yakın gelecekte espora farklı bir bakış açısı kazandırmaya hazırlanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye’nin ilk espor bursu kapsamında, Riot Games tarafından hayata geçirilen Şampiyonluk ve Yükselme Ligi’nde mücadele eden başarılı oyuncular, Bahçeşehir Üniversitesi’nden, maddi değeri 40 bin TL’yi bulan, yüzde 100’e varan oranlarda eğitim bursu kazanabilecekler. Ayrıca espor ekosisteminde yer alan Twitch yayıncıları, turnuva hakem ve organizatörleri, sosyal medya uzmanları ile içerik yöneticilerinden gelen başvuruların da “APPLY BAU” üzerinden hayata geçirilecek burslarla değerlendirilmesi planlanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel konuya ilişkin olarak; “Dünya artık dijital kuşak dediğimiz yeni neslin yarattığı işler ve ürünlere odaklanıyor. Espor sektörü de bu dijital kuşağın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Biz de Bahçeşehir Üniversitesi olarak esporu, desteklediğimiz birçok spor dalından biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, gençlerin yeni ilgi alanını profesyonel ve akademik mecralara çekmek amacıyla 2017-18 eğitim dönemi itibariyle yetenekli oyunculara sporcu bursu vereceğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Yapacağımız faaliyetlerle dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline gelerek, Türkiye’nin bu alanda dünya arenasında söz sahibi olması için elimizden geleni yapacağız. BAU olarak espor özelinde başka kurumlarda olmayan eğitim, staj ve sertifika programlarını sektörün lideri Riot Games ile birlikte oluşturarak, espor alanında ilerlemek isteyen gençlere akademik ve profesyonel anlamda destek sağlamış olacağız. Yeni dünyanın ekosistemine yetenekli insan kaynağı yetiştirmek en büyük önceliğimiz” dedi.

Riot Games Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Direktörü Hasan Çolakoğlu, yaptığı değerlendirmede “Riot Games olarak, en önemli odağımızı oyuncularımız. Tüm eko-sistemimizde spor etiği çerçevesinde davranan kitlelerin varlığına büyük özen gösteriyoruz ve akademik kurumların espor girişimlerine de bu vesileyle elimizden gelen tüm desteği içtenlikle sunuyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerin bulunduğu, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi olarak adlandırdığımız profesyonel ligimiz devam ediyor. Ancak üniversitelerin oyuncu ve mücadele potansiyelini de aynı düzeyde önemsiyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi’nin sağlayacağı espor bursuyla, geleceğin esporcuları için, gerçek anlamda yüreklendirici bir bireysel yatırıma imza attığını düşünüyoruz. Bu, hem Türkiye’de bir ilk olması açısından hem de gelecekte uluslararası arenada başarı sağlayacak yeni esporcuların yetişmesi ve Türkiye’yi küresel etkinliklerde başarıyla temsil etmeleri açısından milat niteliğinde bir girişimdir.

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit ise Türkiye’nin ilk espor bursunu değerlendirirken, “Ne kadar başarılı bir esporcu olursanız olun, bireysel imkânlarla yurtdışında kariyer yapmak hiç de kolay değil. Bunu sağlamak için bir takımın, bir akademinin parçası olmak önemli bir avantaj. Bu süreçte akademilerin de bu desteği profesyonel anlamda sağlaması çok değerli. Bahçeşehir Üniversitesi’nin espora hem akademik kulüp hem burs hem de kurumsal odaklı sahip çıkışı, Türkiye’nin espor geleceğini etkileyecek bir faktör. Dünyanın birçok yerinde kampüsü bulunan büyük bir akademik kurumun, espor dünyasına bu denli içten bir katkı sağlaması ve “işin içinde” olması, Riot Games olarak bizler için de hiç şüphesiz önemli bir gelişme” dedi.

Staj ve Sertifika Programları ile daha güçlü bir espor kariyeri

Riot Games ve Bahçeşehir Üniversitesi, yeni dönemde hayata geçirecekleri ortak staj ve sertifika programlarıyla da espor alanında ilerlemek isteyen gençlere akademik ve profesyonel anlamda destek sağlıyor. İki kurum tarafından ortaklaşa belirlenecek öğrenciler, en az bir eğitim dönemi boyunca, haftada 3 gün Riot Games ofisinde iş yaşamına adım atıyorlar. Öğrenciler bu deneyimle ayrıca, kendileri için iki ders ve bir yaz stajı değerinde akademik kazanım da sağlamış oluyorlar.

Sertifika programlarıyla öne çıkacak olan Bahçeşehir Üniversitesi espor eko-sistemi; Shoutcaster ve spikerlik - diksiyon eğitimi, turnuva hakemliği ve yönetimi, espor iş yönetimi, koçluk - menajerlik eğitimleri ve sertifika programlarını da gelecek yıl hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi sürekli eğitim merkezleri ve fakültelerinde gerçekleştirilecek eğitim programlarının içeriği ve işleyişleri de iki kurumun ortak çalışmasıyla belirlenecek. Bunun yanı sıra, online sertifikasyon programları da yeni eğitim döneminde planlanan yenilikler arasında.