TÃ¼rkiye'de bir ilk

Deutsche Bank db-X markets, 2010â€™daki ilk varant ihracÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk iskontolu sertifika ihracÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Dayanak varlÄ±ÄŸÄ± Garanti BankasÄ± ve Ä°MKB30 endeksi olan iskontolu sertifikalar 09 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ Ä°MKBâ€™de iÅŸlem gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±.Â

Ä°skontolu sertifikalar, yatay veya dÃ¼ÅŸÃ¼k trendli piyasalarda dayanak varlÄ±ÄŸa yatÄ±rÄ±mla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha iyi getiri potansiyeli taÅŸÄ±yor. YatÄ±rÄ±mcÄ±lar dayanak varlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ncel fiyatÄ±nÄ±n altÄ±ndan bir iskontayla alma fÄ±rsatÄ± buluyor. Bu iskontonun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, dayanak varlÄ±ÄŸa doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mdan farklÄ± olarak vade sonunda elde edilecek maksimum kazanÃ§ baÅŸlangÄ±Ã§ta belirlenen bir tavan seviyesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalÄ±yor. Ã–zellikle piyasalarda yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ bir hareket beklenmediÄŸi dÃ¶nemlerde, iÅŸlevselliÄŸi oldukÃ§a yÃ¼ksek. Ä°skontolu sertifikalar hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi iÃ§in varant.db.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

db-X Markets HakkÄ±nda

Deutsche Bankâ€™Ä±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ araÃ§larÄ±n ihracÄ±ndan sorumlu platformudur. TÃ¼rk varant piyasasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in Ã¶ncÃ¼ rol Ã¼stlenen db-X markets bu ihraÃ§ dahil bugÃ¼ne kadar toplam 17 dayanak varlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± 526 varant ihraÃ§ etti. SaÄŸlÄ±klÄ± bir yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¼rÃ¼n piyasasÄ± iÃ§in yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n eÄŸitimini de misyon edinen db-X markets, aracÄ± kurumlar ve yatÄ±rÄ±mcÄ±lara yÃ¶nelik seminerlerinin yanÄ± sÄ±ra web sitesi ve destek hattÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hizmet vermektedir. AynÄ± zamanda varant.turkiye@db.com e-posta hattÄ±na Ã¼ye olan yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ve piyasa katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± dÃ¼zenli bÃ¼ltenlerle varant piyasasÄ± konusunda bilgilendirilmektedir.

Bu yazÄ± bir bilgi notudur, yatÄ±rÄ±m tavsiyesi deÄŸildir. YatÄ±rÄ±m yapmadan Ã¶nce kendinizi bilgilendirin. varant.db.com adresini ziyaret edin ya da 0212 319 0350 destek hattÄ±nÄ± arayÄ±n.

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