Türkiye'de Arap ekonomisi oluştu

Kadın giyim modelleri konusunda sektörde söz sahibi olmayı amaçlayan Utopian, İstanbul, Ankara ve Bursa’daki mağazalarıyla “şehirli kadınlara” hitap etmeyi amaçlıyor. Kocakaya, Utopian’ın hikayesiyle ilgili Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

FISITLI GAZETESİYLE BÜYÜYORUZ

“İlk mağazamızı Ankara’da kendi öz sermayemizle açtık. Şu anda üçüncü sezondayız ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Türk markası olduğumuzu duyan müşterilerimiz çok şaşırıyorlar. Kullandığımız kumaşın yüzde 60’ını ithal ediyoruz. Tüm üretim aşamaları İstanbul’da gerçekleşiyor. Tasarımlarımızda şehirli kadınların tarzını anlatıyoruz.

Bizim püf noktamız üretim maliyetimizin düşük olmasıdır. Markamızın koleksiyon yapısını dışarıdan destek alarak yapıyoruz. Bu sayede yetenekli tasarımcılara fırsat tanımanın yanı sıra aynı zamanda merkez giderlerinin de fazlasıyla düşmesini sağlıyoruz. Reklam yatırımını da minimum bütçelerde yönettiğimiz için ürün fiyatlarını müşterilerimize daha avantajlı sunabiliyoruz.

Kadınlar arasındaki fısıltı gazetesiyle büyümeyi amaçlıyoruz. Bursa’daki mağazamızda ciromuzun yüzde 40’ını Araplar oluşturuyor. Hiç bilmeyen Araplar bile bizden alışveriş yapıyor.



TÜRKİYE’DE ARAP EKONOMİSİ VAR

Türkiye’de son zamanlarda bilinen markların cirolarının büyük kısmını da Araplar oluşturuyor. Türkiye’de artık bir Arap ekonomisi oluştu ve bunun artarak süreceğini tahmin ediyoruz. Mesela Kuveytliler ve Suudiler bizim kalıpları çok beğeniyorlar. 2018’de beş mağaza daha açmak istiyoruz. Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde mağaza açma planlarımız var.

Yeni bir projeye başlayacağız. Koleksiyon ve üretim kalitesi yüksek olan ve AVM'lere henüz girmemiş yerli üretici firmalarla bir araya gelerek, büyük metrekare mağazalar açacağız. Böylece AVM’lerde atıl durumdaki metrekareler de aktif hale gelecek. Bu projemize gelecek yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece AVM’lerde atıl durumdaki metrekareler aktif hale gelecek.



KÜÇÜKLERE AĞABEYLİK YAPACAĞIZ

Bir anlamda küçük firmalara ağabeylik yapacağız. Genç ve yetenekli tasarımcılarla çalışıyoruz. Böylece hem onların yeteneklerini keşfediyoruz hem de çok yeni modeller yaratabiliyoruz. Mağazalarımızda daha çok genç tasarımcılarımızın ürünlerini sergiliyoruz. Son zamanlarda vizyona giren Türk filmlerinde kullanılan kıyafetlerin bir kısmını da biz tasarlayıp üretiyoruz.”

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