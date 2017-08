Türkiye’de 50 yeni ‘Store’ açacaklar

TÜRKİYE’de alışveriş merkezi yatırımlarının artmasıyla büyüyen perakende sektörü, zincir markalarla şube sayısı arttırıyor. Bugün Türkiye’de 20 şube ile faaliyet gösteren Home Store markası önümüzdeki dönemde 50 yeni şube açmayı planlıyor. Markaya yapılan yatırımın 1 ya da 2 yıl içerisinde geri döndüğünü anlatan Home Store CEO’su Serdar Top, “Türkiye’nin her bölgesinde bayiliklerimizi artırma yolunda ilerliyoruz. Perakende sektöründe markaların gücü her geçen gün artıyor. Biz de bu alanda yeni yatırımlar ve şubelerle büyümemizi sürdürmek istiyoruz” diyor. Serdar Top, markaya yatırım yapacak girişimcilere şu bilgileri veriyor:



TRENDLERİ TAKİP ETMELİ

- Perakende sektörü çok hızlı değişim gösteren ve bu değişimlere çok hızlı ayak uydurmanız gereken bir sektör. Yeni teknolojilere, trend ve akımlara en hızlı uyumu sağladığınız taktirde sektörde varlığınızı sürdürebilirsiniz.



- Mağazalarımızın içerisinde birçok farklı stil ve tarza hitap eden dünya markalarını bulundurmamız, bizi rakiplerimizden ayıran en önemli nokta olduğunu düşünüyoruz.



- Türkiye’de var olan birçok dünya markasını yanı sıra yüzde 100 yerli sermayeyle hayat bulan onlarca marka var. Ancak bunlar içinde tabi ki algı ve kalite açısından bir tık öne çıkan ve ismini hepimizin bildiği önemli markalar mevcut. Dolayısıyla bu firmalarda sektörün vizyonunu ve yol haritasını belirlediğini söylesek yanılmayız.



AVM’LERLE BÜYÜDÜ

- Moda, dünyanın hızlı tüketim araçlarından bir tanesi. Bu nedenle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ürünün kalitesine bağlı olarak sektörün dinamikleri farklılaşıyor. Çünkü hayat standardı burada en büyük etken. Öte yandan Türkiye, geçtiğimiz yıllara göre perakende sektöründe ciddi yollar kat etti.



- Bu gelişim vizyonuna doğru orantılı olarak rekabet artışı yaşandı. Ayrıca moda dediğimizde her zaman olduğu gibi İtalya başı çekiyor ve sektörün dinamiklerine değiştiriyor.



- Aslına bakarsanız Türkiye, dünya dinamiklerini ne zaman bünyesine entegre etmeye başladı sektör gelişmeye başladı ve en önemli etkende tabii ki hızla yayılan AVM’ler.



- Dünyaca ünlü markaların yanı sıra Türk markalarının rahatlıkla kendilerine yer buldukları bu yeni nesil anlayış, Anadolu’ya da yayıldıkça sektörün gelişimi tüm hızıyla devam edeceğine inanıyoruz.



NE KADAR YATIRIM YAPMALI?

- Franchise şartlarında giriş bedeli 200 bin dolar olarak belirledik.

- 200 metrekare bir mağaza için dekorasyon maliyeti 150-200 bin dolar arasında değişiyor. Teminat mektubu olarak da minimum 150 bin dolar talep ediyoruz. Home Store olarak reklam katkı payı almıyoruz.

- Home Store yatırım yapacak bir kişinin ortalama 600 bin dolar bir bütçeye sahip olmalı. Giderler de mağazanın lokasyona göre değişiklik gösterebiliyor. Bu da yaklaşık 25-30 bin dolar arasında seyrediyor.

- Mağazaya yapılan yatırımın geri dönüş süresi ise birçok etkene göre değişiklik gösteriyor. Ancak, doğru lokasyonda açılan bir mağaza için düşündüğümüz de; 1 ya da 2 yıl içerisinde yatırımını geri döndürebiliyor.

Yatırımcı adayı modayı takip etmeli

BU alana yatırım yapacak girişimcilerde aradıkları özellikler hakkında da bilgi veren Home Store CEO’su Serdar Top, “Biz, perakende sektörüne gönül vermiş insanlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Modayı seven, yakın takibinde olan ve önemlisi ticari ahlakının olması bizim aşılmaz eşiklerimiz. Öte yandan mağaza açmak istenilen bölgenin dokusuna ve lokasyona biz karar veriyoruz. Bir fizibilite çalışması yapıyor, uygunluğunu ölçümlüyoruz. Yatırımcıların öncelikle geniş bir vizyona sahip olmaları lazım. Kendi kişisel zevklerin dışında moda, stil ve genel trendleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Mağaza açmak istediği bölgeye son derece hakim olması ve bu bölgenin ticari geçmişine sahip olması, bizim için önemli doneler” diyor.