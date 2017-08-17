Türkiye’de 5 yıldan yaşlı evler daha az talep görüyor

YENİ EVLER TERCİH EDİLİYOR

Türkiye’de ev arayanların büyük çoğunluğu yeni binaları tercih ediyor. Hürriyet Emlak verilerine göre, Türkiye genelinde satılık ve kiralık ev arayanların yüzde 38’i 0-5 yaş aralığındaki binalarda yaşamak istiyor. Kalan yüzde 32’si 5-10 yaş aralığındaki evleri, yüzde 17’si 10-15 yaş aralığındaki evleri, yüzde 13’ü ise 15’ten daha yaşlı evleri inceliyor. Yeni bina arayışında olan insanlar Sakarya başta olmak üzere, ağırlıklı olarak Ege ve İstanbul’da yer alıyor.

SAKARYA’DA YENİ EV ARAYANLARIN ORANI YÜZDE 69

1. derece deprem bölgelerinden biri olan Sakarya’da ev arayanların büyük çoğunluğu yeni binaları önemsiyor. Sakarya’da ev arayanların yüzde 69’u 0-5 yaş aralığındaki evlere, yüzde 22’si ise 5-10 yaş aralığındaki evlere öncelik veriyor. Deprem hassasiyeti yüksek olan Kocaeli’de ise 0-5 yaş aralığındaki evleri arayanların oranı yüzde 34’ü buluyor.

EGE’DEKİ DEPREMLER ESKİ BİNALARIN CAZİBESİNİ YOK ETTİ

Ege’de son günlerde yaşanan depremler, eski binaların cazibesini yok etti. Bölgede ev arayanların yüzde 40’ı 0-5 yaş aralığındaki evlere, yüzde 33’ü ise 5-10

yaş aralığındaki evlere yöneldi. Çanakkale’de yeni ev arayanların oranı yüzde 46, İzmir’de ise bu oran yüzde 39 olarak yansıyor. Muğla’da ise yine bölgedeki diğer illerde olduğu gibi yüzde 57 oranında yeni evler tercih ediliyor.

İSTANBUL'DA BU BİNALARA İLGİ BÜYÜK

Türkiye’nin hiç unutamadığı Marmara Depremi, İstanbul’daki halkın ev ararken artık daha bilinçli hareket etmesine neden oldu. İstanbul’da 1999 depreminden sonra inşa edilen binalar daha çok tercih ediliyor. Öte yandan İstanbul genelinde en çok 5-10 yaş aralığındaki evler aranıyor. Ev arayanların yüzde 32’si 0-5, yüzde 38’i 5-10, yüzde 14’ü 10-15 ise yaş aralığındaki evleri inceliyor. Kalan yüzde 16 ise 15’ten daha yüksek yaşa sahip olan evlere yöneliyor. Kartal ve Avcılar’da da ev arayanlar en çok 5-10 yaş aralığındaki evleri kriter olarak belirliyor. Kartal’da ev arayanların yüzde 53’ü, Silivri’de ise yüzde 61’i 5-10 yaş aralığındaki evleri tercih ediyor.

DEPREME DAYANIKLI BİNALARDA YAŞAMAK ŞART

Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik, konut alırken depreme dayanıklı binaları tercih etmek gerektiğinin altını çizdi. Çelik, “Ev ararken hepimizin farklı kriterleri vardır. Muhitin nasıl olduğu, ulaşım imkânları, konut fiyatı, bulunduğu kat, kullanılan malzeme ilk akla gelen kriterlerdir. Ancak bina yaşı deprem hassasiyeti açısından çok önemli. İnsanlar, ev alırken artık daha bilinçli hareket ediyor. Yaşanan depremlerden sonra Hürriyet Emlak’ta ev arayan insanların bina yaşı kriterini ne kadar önemsediklerini merak ettik. Sonuçlar gösteriyor ki sıfır ve yaşı fazla olmayan binalarda yer alan daireler daha çok tercih ediliyor. Eski binalar daha fazla deprem riski taşıyor ve vatandaşın yeni binaları tercih ederek bu konuda bilinçli davranması çok sevindirici” dedi.