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Türkiye'de 3 tane var rekor fiyata satıldı

Hürriyet Haber
03 Ağustos 2017 - 13:43Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 14:03

Türkiye sadece 3 adet bulunan Ferrari 599 GTO , 2 milyon 600 bin TL’ye satıldı.

Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modeli bir koleksiyonerden bir diğerine satıldı.

Türkiye’de 3 adet bulunan araçlardan bir tanesinin satışı 2 milyon 600 bin TL’ye gerçekleştirildi.

Satışı gerçekleştiren Ferhat Albayrak, “Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modelini, bir koleksiyonerden bir diğerine satışını gerçekleştirdik.

Ülkemizde sadece 3 tane olan 670 HP’lik bu özel model, klasik tutkunlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözdelerinden biri olmasıyla ön plana çıkıyor” açıklamasında bulundu.

 

 

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Etiketler: Ferrari , 599 GTO , Satış
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