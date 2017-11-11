"Türkiye'de 3 bin İngiliz firması var"

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Üst Yöneticisi Emrah Öz, "İngiltere'den Türkiye'ye direkt yatırım yapmış olan firmalar ya da İngiliz sermayesi olan 3 bin kayıtlı İngiliz firması var." dedi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öz, 3 bin kayıtlı firmanın çoğunluğunu Türkiye'de kendi işlerini kuran ve burada yaşayan İngiliz şirketlerinin oluşturduğunu söyledi.

İki ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan girişim ve yatırımlar göz önüne alındığında ise firma sayısının 400 civarında olduğunun tespit edildiğini belirten Öz, "Bu firmalar ve yöneticilerin GBBC'nin üye profilini oluşturan kuruluşlardır." ifadesini kullandı.



"GBBC'DE İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE DİREKT YATIRIM YAPMIŞ OLAN FİRMALAR YER ALIYOR"

Öz, aynı zamanda Great British Business Club (GBBC) Birleşik Krallık hükümetinin Uluslararası Ticaret Ajansı tarafından 2017 yılında uygulamaya aldığı Overseas Direct Investment projesi kapsamında ortaya çıkan bir proje olduğunu kaydetti.

Öz, İngiliz sermayeli ya da Türk sermayesine ortak olmuş İngiliz firmaların yöneticilerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı bir sosyal kulüp olan GBBC'nin Türkiye'nin de dahil olduğu pilot ülkelerde çalışmalarına başladığını belirtti.

BCCT ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT), GBBC'nin Türkiye'deki çalışmalarına katkıda bulunduğunu belirten Öz, şunları kaydetti:

"GBBC'nin kurulma amacı, Türkiye'de yatırımları olan Birleşik Krallık firmaları ve onların Türk temsilcilerinin birbirleri ile tanışma, potansiyel iş birliklerini görüşme ve Türkiye'de iş yaparken bilgi alışverişinde bulunmalarına sosyal bir platform oluşturmaktır. Bunun yanı sıra BCCT ve DIT ile yakın ilişkiler kurma ve Türkiye'de Birleşik Krallık şirketleri ile işbirliği olanaklarını güçlendirmek de GBBC'nin hazırladığı platformun önemli bir parçasıdır.

Türkiye'de yerleşik Birleşik Krallık firmaların ve yöneticilerinin bir araya geldiği GBBC'de İngiltere'den Türkiye'ye direkt yatırım yapmış olan firmalar ve İngiliz sermayesi bulunan Türk firmalar yer alıyor. Türkiye Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı verilerine göre, İngiltere'den Türkiye'ye direkt yatırım yapmış olan firmalar ya da İngiliz sermayesi olan 3 bin kayıtlı İngiliz firması vardır. Bu rakamın çoğunluğunu Türkiye'de kendi işlerini kuran ve burada yaşayan İngilizlerin şirketleri oluşturmaktadır."

Öz, GBBC'nin genel olarak hedeflerini iki ülke arasında tanıtımları, karşılıklı tavsiyeleri ve ortaklıkları etkinleştirmek, piyasaya yeni katılan firmalara rehberlik sağlamak,Türkiye'de iş yapmak üzerine bilgi aktarımını hedefleyen bir forum oluşturmak, Türkiye genelinde işini geliştirmek isteyen firmalar için DIT ve BCCT ile çalışma fırsatı sağlamak ve Birleşik Krallık markalı projelerin Türkiye'de yaygınlaşmasını teşvik etmek olduğunun altını çizdi.

GBBC vizyonunun, Türkiye'de var olan Birleşik Krallık şirketleri için bir ağ oluşturmak olduğunu kaydeden Öz, "Büyük şirketlerin de katılabileceği kulüp ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluşacaktır. İş birliklerini teşvik eden bir platform sağlayarak DIT Türkiye, kulüp içindeki şirketler için ek iş fırsatları oluşturmayı hedeflemektedir." dedi.

Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya genelinde ekonomik gelişme, büyüme hızı ve farklı kültürleri bir araya getiren yapısı ile Türkiye, ABD den sonra, GBBC'nin tanıtımı yapılan ikinci ülke oldu. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye yatırım yapan ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli firmalara kapılarını açan GBBC'de İngiliz sermayeli Türk firmaları da yer alıyor. GBBC, iki ülke arasında ticari iş birlikleri için yepyeni bir platform oluşturmayı hedefliyor. İş toplulukları arasında tanıtımlara, karşılıklı tavsiyelere ve yeni ortaklıklara zemin hazırlayacak olan kulüp aynı zamanda Türkiye'de piyasaya yeni girecek şirketler için de rehberlik hizmetleri sağlayacak. GBBC için mart ayına kadar, Ankara ve İzmir'de de toplantılar düzenlenmesi planlanıyor."



