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    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    DHA
    01.01.2018 - 01:12 | Son Güncelleme:

    Türkiye'de yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar, mekanları doldurdu. Yeni yıl birçok yerde coşkuyla karşılandı.

    İSTANBUL

    2018 yılına Galata Köprüsü’nde girmek isteyenler saatler 00.00’ı gösterdiğinde köprü üzerinde şampanya patlatıp havai fişek gösterilerini izledi.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    Yılbaşını Haliç manzarası eşliğinde kutlamak isteyenler Galata Köprüsü’ne geldi. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise vatandaşlar araçlardan inerek havai fişek gösterilerini izledi.

    Vatandaşlar köprü üzerinde o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Yeni yılı köprü üzerinde karşılayanlar huzur, mutluluk ve sağlık dolu yeni yıl dileğinde bulundu.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    BAĞDAT CADDESİ

    Kadıköy Bağdat Caddesi’nde vatandaşlar, davul zurna eşliğinde yeni yılı karşıladı.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    2017 yılının son saatlerini Bağdat Caddesi’nde eğlenerek geçiren vatandaşlar, yeni yılı da cadde üzerinde toplanarak karşıladı. Vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde eğlenerek geri sayıma katıldı. Uzun bir süre halay çeken ve oynayan vatandaşlar, dilek feneri yakarak gökyüzüne bıraktı. Mutlu ve huzurlu bir yıl geçirme dileğinde bulunan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    NİŞANTAŞI

    Nişantaşı’nda 2018 coşkuyla karşılandı

    Şişli'de yılbaşı coşkusunun adresi olan Nişantaşı'nda yeni yıl hareketli başladı. Yüzlerce kişi, yılbaşını karşılamak için Abdi İpekçi Caddesi'nde toplandı.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    İstanbul'da yeni yıl coşkusunun Taksim'den sonraki ikinci adresi Nişantaşı oldu. Vatandaşlar, 2018 yılını karşılamak üzere yeni yıla saatler kala Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde toplandı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise Nişantaşı'ndaki yılbaşı coşkusu doruğa ulaştı. 10’dan geriye sayarak yeni yılı karşılayan vatandaşlar meşale yakarken, 2018 yılı coşkusu kameralara yansıdı.

    Kutlamalara katılan vatandaşlar Nişantaşı'nda olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Yeni yıl mesajlarında sağlık ve huzur dileyen İstanbullular yeni yıldan kardeşlik ve barış beklediklerini dile getirdi.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    TAKSİM

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    NEVŞEHİR

    NEVŞEHİR’in Kapadokya Bölgesi’nde yerli ve yabancı turistler, yeni yıla eğlence merkezlerinde girdi.

    Kapadokya Bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    2018 yılını renkli görüntüler eşliğinde günün ilk ışıklarına kadar sürdü.ÿÇılgınca eğlenerek,yerin 10 metre altında ’Yaşar Baba Restaurantı’ dolduran turistler yapılan yeni yıl kutlamalarını Oryantal Denizin kıvrak dansları eşliğinde geçirdi.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek gösterileriyle eğlendi. Saatler gece yarısını bulduğunda şampanyalar patlatıldı.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    ANTALYA

    Antalya'da bir grup vatandaş, 2018 yılını Konyaaltı Sahilinde denize girerek karşıladı.

    Antalya’da kendilerine ’Yaz kış denize girenler’ adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, işadamları ile farklı mesleklerden yaklaşık 20 kişinin bulunduğu grup, 2018 yılını denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili varyantlarına gelen grup üyeleri ısınmak için sahilde ateş yakıp dans etti. Saat 23.55i gösterdiğinde grup üyeleri hep birlikte denize girdi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren grup üyeleri yüzerek keyif sürdü.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    Nail Avcı, her sene olduğu gibi bu yıl da denize girerek yeni yılı karşıladıklarını söyledi. Her yıl bir dilekte bulunduklarını ifade eden Avcı, Bu yıl dünya için barış diliyoruz. Sulh olsun istiyoruz. Yeni yıl herkese barış getirsin. Biz denize giriyoruz. Sağlıklıyız dedi. Doğukan Sakarya ise yeni yılda şehit haberlerinin olmamasını diledi.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    BURSA

    KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ’da ziyaretçiler yeni yıla coşkuyla girdi. Sarıalan Ormanlar Köşkü mevkiinde düzenlenen partide yeniyıl geri sayımı eksi 14 derecede, 83 santimetre karın üzerinde danslarla yapıldı.

    Türkiyenin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ, yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi. Geri sayım başladığında ise otellerde ve açık alanlarda coşku doruğa çıktı. Bir otelde konser veren Şehnaz Sam hareketli şarkılarıyla hayranlarını mest etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye sayan otel misafirleri yeni yıla danslar eşliğinde birbirlerine sarılıp tebrik ederek girdi.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    Yeni yıla açık alan partilerinde giren Uludağ ziyaretçileri ise Ormanlar Köşkünde yapılan yılbaşı partisine katıldı. Hava sıcaklığının eksi 14 derece olduğu ve 83 santimetrelik kar kalınlığına rağman partiye katılanlar danslar ve havai fişek gösterileri ile beraber geri sayım yaptı. Yeniyıl’ın coşkusu otel programlarında ve açık alanlarda gecenin ilerleyen saatleri boyunca devam etti.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    VAN

    İran'daki olaylar devam ederken, yılbaşı için Van’a gelen İranlılar, kiraladıkları bir eğlence merkezinde gönüllerince eğlenip, yeni yıla dans ederek girdiler.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    Son yıllarda İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen ve bir süre önce İran Dişişleri Bakanlığı’nın Türkiye için yayınladığı seyahat uyarısı, İranlıların Van sevdasını engelleyemedi. Bu yılbaşında da Van’ın eğlence mekanları dolup taştı.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşına eğlenerek ve dans ederek girdi. İranlılar Van’da, kiraladıkları mekanlarda eğlenmeyi tercih etti.

    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    İran’daki olaylara aldırış etmeden gönüllerince eğlenen İranlılar, yeni yılın ülkeri için mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

    Etiketler: yıl başı
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