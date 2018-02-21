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    Türkiye Yazma Eserler Kurumu memur alımı | KPSS şartı olmadan 50 memur alınıyor

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 50 sözleşmeli memur alacağını duyurdu. Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun personel açığı olduğu için açtığı ilan, iş arayanlar arasında merak konusu oldu. KPSS şartının aranmadığı ilanda, diğer başvuru şartları açıklandı. Peki, Türkiye Yazma Eserler Kurumu personel alımı başvuru işlemi nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

    Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan ilana göre Türkiye Yazma Eserler Kurumu, bünyesindeki personel eksikliğini kapatmak için, farklı branşlarda toplam 50 sözleşmeli memur alacağını duyurmuştu. Peki Türkiye Yazma Eserler Kurumu 50 memur alımını nasıl yapacak? Adaylar ilana nasıl başvuru yapabilecek? Başvuru yapmak için hangi şartları taşıyor olmak gerekli? İşte, ilana başvurmak isteyen vatandaşların araştırdığı soruların yanıtları...

    Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun' 20 Şubat 2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yayınladığı ilana göre,  bünyesindeki memur personel eksikliğini gidermek amaçlı farklı branşlarda 50 memur alımı yapacak. Kurumdan yapılan açıklama göre alımlar,  yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı “yarışma sınavı” usulüne göre yapılacak. KPSS şartının aranmadığı alımlar Çeviri ve Yayım Dairesi ve Şifahanesi ve Arşiv Dairesi başkanlığına yapılacak. İstihdam, 3 farklı alan ile yapılacak olup, A Grubuna 35, B grubuna 5 ve C Grubuna 15 kişi alınacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Kurum söz konusu ilan için aranan genel şartları şöyle sıraladı;

    657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak

    Alım yapılacak görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübeye sahip olmak

    B Grubu Yerli uzman pozisyonu için KPDS den Arapça veya Farsça dillerinden en az C Seviyesinde puan almış olmak

    C Grubu Sözleşmeli Yerli Uzman için KPDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak

    BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın söz konusu ilanına başvurmak isteyen adaylar, 26 Şubat - 16 Mart 2018 tarihine kadar başvuru yapabilir. Kurumuna yapılacak başvuruların, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı resmi internet sitesinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte son başvuru günü en geç mesai saati bitimine kadar Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen, elden veya iletişimde belirtilen adrese posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

    SINAVA NASIL VE NEREDE YAPILACAK?

    Türkiye Yazma Eserler Kurumu Sözleşmeli Yerli Uzman alımı sınavı, önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınavı 07.04.2018 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınavın saati ve adresi daha sonra www.yek.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi’ni kurumun internet sitesinden alabileceklerdir.

    İLANIN TAM METNİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: Türkiye Yazma Eserler Kurumu memur alımı , personel alımı , son dakika
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