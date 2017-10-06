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    Hürriyet >Dünya>‘Türkiye yapsa öfke büyük olur’

    ‘Türkiye yapsa öfke büyük olur’

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 01:15 | Son Güncelleme:

    İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya meclisinin pazartesi bağımsızlık ilanı için genel kurulu toplama kararını askıya aldı. Katalonya Başkanı ise İspanyol polisini eleştirmediği gerekçesiyle AB’ye yüklendi.

    AVRUPA ve İspanya ciddi bir krizin eşiğinde. Katalonya yönetimi pazartesi günü İspanya’dan bağımsızlık ilan etmeye hazırlanırken İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya parlamentosunun bağımsızlık oturumunu askıya aldı. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ise İspanya hükümetini ve Avrupa Birliği’ni (AB) Türkiye örneğini vererek eleştirdi.

    AB NİYE ELEŞTİRMİYOR

    Katalonya krizini Alman Bild gazetesine değerlendiren Puigdemont, tutuklanmaktan korkmadığını söyledi. İspanya hükümetinin tavrına artık şaşırmadığını ve birbiri ardına hatalar yaptığını ifade eden Puigdemont, hükümetin gerçekleri görmek istemediğini de savundu. Puigdemont, şunları kaydetti: “Beni hayal kırıklığına uğratan şey, neden AB’de polisin tutumu sert bir şekilde eleştirilmiyor? Avrupa halkının temel özgürlük hakları ihlal edildi. Ancak AB’den bir şey gelmiyor. Aynısı Türkiye, Polonya veya Macaristan’da olsa buna karşı öfke oldukça büyük olur.”

    İspanya, Katalonya’daki referandum için Barcelona’ya 10 bin kadar takviye ulusal polis göndermişti. İspanyol güvenlik güçlerinin referandum günü bazı oy merkezlerine yaptığı müdahalede 800’den fazla kişi yaralanmıştı.

    BİLGİ NOTU

    İspanya’nın gayri meşru ilan etmesine rağmen Katalonya özerk yönetimi sandığa gitmiş ve 90 oranında ‘Evet’ çıktığını savunmuştu. Sandığa katılımın ise yüzde 43 olduğu bildirilmişti.

    Etiketler: Katalonya , İspanya , gazetehaberleri
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