Türkiye yapay zekada inisiyatif alacak!

Türkiye’de bir ilk olan “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI)”, ilk TRAI Meet-Up toplantısı İTÜ Magnet’te gerçekleşti. Açılış konuşmasını, GelecekHane’nin Kurucusu ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifin fikir babası Halil Aksu’nun yaptığı etkinlikte, yapay zeka teknolojileri her yönüyle masaya yatırıldı. İki yerli yapay zeka girişimcisinin çözümlerini ve teknolojilerini paylaştıkları toplantıda, Microsoft Türkiye’nin Baş Evangelisti Cavit Yantaç’ın yanı sıra Microsoft ve Gartner’da Yönetici Ortak (Executive Partner) olarak görev yapan Yunus Özdemir de yapay zeka vizyonları hakkında oldukça çarpıcı öngörülerde bulundurlar.

Yapay zekanın, 21. yüzyılın ilk yarısında kazanan ile kaybedenler arasında belirleyici bir unsur olacağına dikkat çeken Halil Aksu, “Yapay zeka konusunda yetkinliklerini geliştirenler yol alacak, aradaki farkı açacak ve bir üst medeniyete doğru evirilecekler. Yapay zekayı değerlendiremeyenler ise, ister şirket, ister devlet, ister toplum olsun; geri kalacak, rekabet etmekte zorlanacak ve zaman içinde büyük zorluklar yaşayacaklar. Bundan dolayı Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi son derece önemlidir” diye konuştu.

“Dünya çapında olan bitenler yine bu portal üzerinden takip edilebilecek”

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi bünyesinde Türkiye’nin tüm yapay zeka girişimcilerin envanterinin bulunacağını aktaran Halil Aksu, “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi sayesinde yapay zeka ile ilgili tüm akademisyenler listelenecek, bu alanda teknoloji geliştiren firmalar gösterilecek, inisiyatife destek veren özel ve kamu sektörü şirketleriyle birlikte sivil toplum kuruluşları tanıtılacak. Yapay zeka alanında Türkiye’deki eğitimler, atölyeler ve konferanslar burada duyurulacak, zengin içerikler paylaşılacak. Dünya çapında olan bitenler yine bu portal üzerinden takip edilebilecek” dedi.

Her ayın üçüncü çarşamba günü İTÜ Magnet’te saat 18:00 – 20:00 arasında düzenlenmeye devam edecek TRAI Meet-Up toplantılarında yapay zeka tartışılmaya devam edecek. Herkesin ücretsiz olarak katılabileceği toplantılarda açık bir paylaşım ortamı sunulacak ve www.turkiye.ai web sitesinden konuyla ilgili tüm gelişmeler takip edilebilecek.