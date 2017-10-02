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    Türkiye Wolfteam şampiyonu belli oldu

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 09:41 | Son Güncelleme:

    Netmarble Türkiye Tarafından düzenlenen Wolfteam Türkiye kupası 30 Eylül Cumartesi günü yapılan turnuvada sahibini buldu. Wolfteam 2017 Türkiye Kupası'nın ve 60 bin liralık büyük ödülün sahibi HWA Gaming oldu.

    Gaming İstanbul 2017 Wolfteam Şampiyonası ile başlayan, 8 farklı şehirde devam eden 6 aylık maraton, 30 Eylül Cumartesi günü UNIQ İstanbul’da düzenlenen final müsabakası ile sona erdi. Finalde HWA Gaming ve Galakticos takımları arasında nefes kesen mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla HWA Gaming oldu.

    Sunuculuğunu Bilgehan Demir’in yaptığı final karşılaşmasında HWA Gaming ilk maçı kazanarak 1-0’lık bir üstünlük sağladı. Karşılaşmanın ikinci ve üçüncü maçında Galakticos üst üste 2 galibiyet alarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü maçta HWA Gaming, 5-0 geri düştüğü durumdan toparlanarak bu maçın galibi oldu. 2-2’lik eşitliği yakalayan HWA Gaming son maçta baştan sona kadar üstün bir oyun sergileyerek 2017 Wolfteam Türkiye Kupası’nın ve 60 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. Oyuncular ödülü Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’ndan aldılar. Yılın en iyi oyuncusu unvanının da belli olduğu turnuvada, bu unvana HWA Gaming’den Masic sahip oldu.

    Etiketler: Wolfteam Türkiye şampiyonası , UNIQ istanbul , Wolfteam 2017 Türkiye şampiyonu
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