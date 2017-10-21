'Türkiye vize konulacak bir ülke mi'

BU yıl 4’ncüsü gerçekleşen TÜRSAB’ın ‘Genişletilmiş Bölgesel Yürütme Kurulu Toplantısı’ çerçevesinde Troia Antik Kenti’nde ‘2018 Troya Yılı’ lansman toplantısı yapıldı. Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Çanakkale Körfez BYK Kurulu Başkanı Turgay Kılıç, Troia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri katıldı. Toplantı öncesinde, Truva atı önünde kokteyl verildi ve özel olarak hazırlanmış Troia Atı şeklindeki pasta Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy tarafından kesildi. Daha sonra antik kent içindeki antik tiyatroda düzenlenen törene geçildi.

YORGUN AMA BIKKIN DEĞİL

Törende konuşan TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, “Bu topraklar hep bizi bağrına bastı. Yorgun bu topraklar. Ama bıkkın değil. Bu topraklarda 5 bin yıl önce beraberce yaşamayı öğreten bu toprakları şimdi biz bağrımıza basıyoruz. Bu taşların dili olsa, ‘bizi unutmayın biz burada beraber yaşadık. Siz kucaklaşmayı ve birleşmeyi öğrenin, ayrışmayı bırakın derdi’. Dolayısıyla bize düşen görevde bu taşlara yapacağımız, bu yapıtlara yapacağımız hizmet gruplarınızı yerli, yabancı bu topraklara getirmek ve Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki savaşların olduğu, bir savaştan iki devletin çıktığı ve bir savaşın kutlandığı, törenlerin yapıldığı tek yer Türkiye’dir.”

NE YAPARSAN YAP BURADAN GEÇECEKSİN

“Ben zaten söylüyorum. Şöyle bir dünya haritasını göz önüne alın. Kuzey Amerika, Güney Amerika, İngiltere, Sicilya, Suudi Arabistan, Afrika, Japonya dikey, her taraf dikey. Allah’ın işine karışmayın kardeşim. Bize vazife vermiş biz de yatay yapmışız. Ne yaparsan yap bu topraktan geçeceksin. Geçin ama bizi rahatsız etmeyin. Doğru mu? Bu topraklar verimli topraklar. Valimize burada 2018 Troia yılı için göstermiş olduğu gayretten dolayı şükranlarımı ifade etmek isterken, Seyahat Acenteleri Birliği olarak maddi, manevi her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum. Çanakkale bizim borcumuz, bu borç bitmez” diye konuştu.

ÇANAKKALE TÜRKİYE’NİN ÖNSÖZÜDÜR

39 seyahat acentesi ile birlikte Çanakkale’de olduklarını ifade eden Başaran Ulusoy, “Çanakkale Türkiye’nin önsözüdür. Bu önsözü herkesin iyi bilmesi lazım. Saygı duyması lazım. Tarihin belleklerine hücum etmeyeceksin. Evet, kullanarak korumayı öğrenmemiz lazım. Ama o kadar zenginlik vermiş ki, Allah bize. Petrol vermemiş ama, suyu vermiş, tarımı vermiş, güzel topraklar vermiş. Kazıyorsun Zeugma çıkıyor. Baraj yapmaya kalkıyorsun. Hasan Keyf mi? baraj mı? tercihini zor kullanan bir ülkeyiz. Ama buradan da sesleniyorum. Ve Avrupa ülkelerine sesleniyorum. Bize neden vize koyuyorsunuz. Allah sizin cezanızı versin. Ne vizesi. Bu ülke vize koyulacak ülke mi? Medeniyet Doğu’dan Batı’ya gelmiştir. Biz Doğu’nun sınırındayız. Bizim sınırımız kim Avrupa. Avrupa’nın sınırı kim Okyanus. Onlardan da olsa olsa yüzme şampiyon olur” şeklinde konuştu.