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    Türkiye ve Katar ortak tatbikat düzenledi

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 13:18Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 13:18

    Katar basını ülkede bulunan Türk askerlerinin Katar askerleriyle askeri tatbikat gerçekleştirdiğini duyururken; bu gelişme terörizmi desteklediği suçlamasıyla iki aydır Arap komşularının boykotu ile karşı karşıya olan Katar ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin son örneği olarak nitelendirildi.

    Al-Sharq gazetesinde yer alan habere göre tatbikat, Katar silahlı kuvvetlerinin "kritik önemdeki ekonomik, stratejik ve altyapı tesislerini" savunmaya hazırlanmasını amaçlıyor.

    TBMM, Katar ile 2014 yılında imzalanan anlaşma ile bu ülkeye kurulması öngörülen askeri üsse Türk askerlerinin konuşlandırılması sürecini öne çekerek 7 Haziran'da tamamlamıştı. Bu adım, bölgedeki en büyük ABD askeri üssüne de evsahipliği yapan Katar'a komşularıyla yaşadığı krizde verilen destek olarak nitelendirilmişti.

    Ankara, Katar'da kurulacak askeri üsse ortak eğitim tatbikatları gerçekleştirmek ve terörle mücadele çabalarını desteklemek için 3,000 asker konuşlandıracağını açıklamıştı.

    Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn terörizme destek verdiği suçlamasıyla Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti. Doha bu suçlamayı reddederken, Türkiye bu süreçte Katar'a destek vermişti.

    Etiketler: Katar , Katar krizi , türkiye
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