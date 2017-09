Türkiye ve dünyanın dev şirketlerinin liderleri buluştu: Risk almamak en büyük risktir

TÜRKİYE’nin ve dünyanın dev şirketlerinin yöneticilerinin gündemi dijital dönüşümdü. Capital ve Ekonomist Dergileri’nin Vodafone işbirliğiyle düzenlediği CEO Club toplantısında liderler, dijital kültürü ve değişimi anlattılar.



IPAD’E DOĞMADIK

CEO Club’ta ‘Dijital Kültür’ başlıklı oturumda Capital Yayın Direktörü Rauf Ateş’in sorularını yanıtlayan Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, dijital kültürün önemine değinerek şöyle konuştu: “Kültür bir şirketin bilançosunda olmasa bile en önemli varlığıdır. İş hayatımda gördüm ki eğer bir şirket bir problemi aşamıyorsa bunun sebebi o şirketin ruhu, DNA’sı ve yani kültürüyle ilgilidir. Teknolojinin eksikliğini teknoloji transferiyle, pazarlama sorununu reklamla çözersiniz. Ancak şirketin ruhu yeniliklere açık değil tutucuysa, yaratıcılık yoksa nasıl değiştireceksiniz? İşte bunun için şirketlerin dijital dünyadaki şartlara göre gerekli kültürü geliştirmesi çok önemli.”



Hanzade Doğan Boyner, dijital kültürü oluşturmak için de öncelikli olarak dijital nesli anlamak gerektiğini belirterek, “Biz dijital nesil değiliz, biz iPad’e doğmadık. Bizim çocuklarımız dijital nesil. Bu neslin beklentileri bizden farklı. Şirketlerimizin devamlılığını düşünüyorsak kendimizi yeni nesil müşterilerimize yani dijital nesle göre hazırlamamız gerekiyor. Kızım benim için çok önemli yol gösterici, Hepsiburada’nın önemli müşterisi. Ama onun bazen öyle beklentileri oluyor ki konuya biz o açıdan bakmamışsız. Kültürümüzü inşa ederken bu nesli anlamamız gerekiyor” diye konuştu.



HATA YAPMA TOLERANSI

Artık dev şirketlerin tepede kalma yıllarının 5 kat azaldığını vurgulayan Hanzade Doğan Boyner, “Teknoloji devrimi nedeniyle yaşanıyor bu ve teknoloji devrimini aşabilmek için bazı özelliklere ihtiyacımız var. En önemli özellik çeviklik. Çeviklik yazılımla ilgili olan departmanlarla başladı ve daha sonra tüm departmanlara yayıldı. Diğer özellikler ise hızlı pilot projeler yapma, esneklik, risk alma kabiliyeti, hata yapma toleransı ve girişimci ruhu olarak gelişti” dedi.



“Risk almamak aldığımız en büyük risk olabilir” diyen Hanzade Doğan Boyner, “Biz Hepsiburada’da az hata yapmışsak, kendimizi yeterince şey denemediğimiz için sorguluyoruz. Demiyorum ki, çılgın riskler alın şirketi zarar verin. Önemli olan hata yapmanın şirket içinde utanılacak bir şey olmaması” dedi.



Facebook Türkiye CEO’su Derya Matraş da dijital bir şirket olduklarını ve şirketin kültürünün sosyal misyona, etkiye odaklanmaya, açık, hızlı olmaya ve risk almaya dayandığını belirtti. Türk şirketlerinin de daha fazla risk alması gerektiğini vurgulayan Matraş, şirket kurucusu ve CEO’su Zuckerberg’in her cuma yaptığı toplantıda her sorunun sorulabildiğini ve açıkça bunların yanıtlandığını kaydetti.





Derya Matraş



DİJİTAL KÜLTÜR ÜLKELER İÇİN ÖNEMLİ

HANZADE Doğan Boyner, dijital kültürün şirketlerin büyümesi için ne kadar önemliyse ülkelerin büyümesi ve rekabet avantajlarını koruması için aynı derece önemli olduğunu vurguladı. Hanzade Doğan Boyner, şöyle konuştu: “Avrupa ABD’den geride kaldığı teknoloji ve inovasyonda gelişebilmek için on yıl önce girişimcilik kültürünü topluma yayamazsak büyüyemeyiz dedi ve adımlar attı. Ancak ülkelerden bağımsız olarak şirket liderlerinin de adım atarak kültürel dönüşümü yapmalıyız. Bizler üzerimize sorumluluk alıp ufak adımlar atarsak bu dalga dalga büyür tüm ülkeye yayılır.”





UFAK DEĞİŞİMLER BÜYÜĞÜ TETİKLER

DİJİTAL dönüşümü başlatmanın şirketin liderine, patronuna düştüğünü dile getiren Hanzade Doğan Boyner, açık kapı kültürü oluşturulmak gibi ufak sembolik değişikliklerle büyük değişimlerin tetiklenebileceğine işaret etti.



10 YILDA E-TİCARET YÜZDE 11 PAY ALIR

HANZADE Doğan Boyner, e-ticaret sektörünün yılda ortalama yüzde 30 büyüdüğünü ve toplam perakendenin yüzde 3’ünü oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti: “On yıl içinde yüzde 11’lere çıkmasını bekliyoruz. 5 yıllık hedeflerde de sektörün yüzde 7’sinin dijital kanallardan geleceğini tahmin ediyoruz. E-ticaret deyince Hepsiburada’yı internet sitesi olarak görmüyoruz. Dijital dönüşümün platformu olarak görüyoruz. Biz teknoloji şirketiyiz ve bilgi birikimimizi sektöre aktarmak önemli. İşbirliği yaptığımız şirketlerin dijital dönüşümüne destek olmaya çalışıyoruz.”



AR-GE MERKEZİMİZ GİRİŞİMCİ RUHLA ÇALIŞIYOR

ŞİRKET olarak girişimcilik ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden Hanzade Doğan Boyner, “Ar-Ge merkezimizi kurduk. Burada teknolojiyi kullanarak müşterilerimize fayda sağlayacak birçok yeni proje geliştiriyoruz. Yeni çözümler deniyoruz. Örneğin; yapay zekâ, makinelerin öğrenmesi ve arama motoru gibi teknolojilerle farklı çözümler bulmaya gayret ediyoruz. Ar-Ge merkezimiz girişimci bir ruhla çalışıyor” dedi.



MUAZZAM BİR DÖNÜŞÜM VAR

BOYNER Grup CEO’su Cem Boyner, klasik perakendecilikte sezon başında malların mağazaya konulduğunu ve reklam yapılarak müşteri beklendiğini anlattı. Bu perakendecilik anlayışının sona ermekte olduğunu dile getiren Boyner, “Artık müşteri ile dijital ortamda ilişkide olmayan bir perakendecinin gelecekte yeri yok diye düşünüyorum. Müşteri mağazaya girerken elinde cep telefonu var, o zaman bile aslında sizinle birlikte değil, her an alışveriş yapabiliyor. Çok muazzam bir dönüşüm var. Perakendecilerin kendisini büyük bir dönüşümden geçirmesi gerekiyor” diye konuştu. Yeni dönemde perakendeciler olarak işlerini mağaza dışına taşımak zorunda olduklarını ifade eden Cem Boyner, şunları söyledi: “Şu anda siparişimizin yüzde 70’i mobil telefondan geliyor. Satışın ise yüzde 65’i cep telefonundan olmaya başladı. Şu anda tüm grup ciromuzun yüzde 15’i internetten geliyor. 2021’de bu oran yüzde 40’ı bulacak. Önümüzdeki yıldan itibaren her açtığımız mağaza için bir mağaza kapatır hale gelebiliriz. Müşterinin her adımında mutlaka kazanacağı bir dünya var artık.”





Rauf Ateş - Onur Erbay - Cem Boyner (soldan sağa)



Son 30-40 yılda tüketicilerin temel ihtiyaçlarının çok değişmediğini ama ihtiyaçları sağlayanlarla bunu sağlama teknolojilerinin değiştiğini dile getiren HOPİ CEO’su Onur Erbay ise, oluşan yeni kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimlerin öne çıktığını kaydetti. Erbay, HOPİ olarak bugün itibariyle 110 marka ile 5,1 milyon müşteriye ulaştıklarını ve 5 milyar TL’lik ticarete ev sahipliği yatıklarını belirtti.



DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

LİDERLERİN Dönüşüm Ajandası başlıklı panelde, Samsung Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Facebook Türkiye CEO’su Derya Matraş, Garanti Bankası CEO’su Fuat Erbil, KoçSistem CEO’su Mehmet Ali Akarca’nın sorularını yanıtladı. Erbil, 20 yıldır teknolojik dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: “İlk online bankacılığı başlattığımızda ilk soru adam atmak için mi yapıyorsunuz oldu ve ben 5 sene sonra daha fazla şube ve çalışan olacak diyordum. Biz hala insani dokunuşun çok önemli olduğunu düşünüyoruz.” DeaHyun Kim de Samsung’un dijital dönüşüme son derece duyarlı olduğunu söyleyerek, “Öncelikli olarak perakende alanında duyarlıyız. Perakende mağazaları artık müşteriyi tanımlayabiliyor. Onlara önerilerde bulunabiliyor. Yakında hiçbir şeye dokunmanıza gerek kalmayacak. Hareketle ya da sesle her şeyi kontrol edebileceksiniz ve son derece rahat bir yaşam sürebileceksiniz. Akıllı şehirlere doğru gidiyoruz. Yönelim her yerde bu yönde. Gelişmeler, dijitalleşmenin gerçekleşeceğini ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Dijitalleşme geliyor” dedi.