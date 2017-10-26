Türkiye, UNESCO için ‘Ulusal Beyan’ı açıklayacak

Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu UNESCO'nun 39’uncu Genel Konferansı, 30 Ekim-14 Kasım'da Paris'te yapılacak.

Türkiye'nin de aday olduğu, organizasyonun icra organı durumunda bulunan yürütme kurulu üyeliği seçimleri, konferans kapsamında 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Genel konferansta, ‘Liderler Forumu’ ile ‘Genel Politika Tartışması’ düzenlenecek ve ilgili ülke bakanları ‘Ulusal Beyan’da bulunacak.

Bakan Yılmaz, beraberindeki heyetle, genel konferansa 1-3 Kasım'da katılım sağlayacak. Yılmaz, 2 Kasım'da Türkiye adına ‘Ulusal Beyan’ı açıklayacak.

Konferans çerçevesinde, İsmet Yılmaz ile 2009'dan itibaren UNESCO Genel Direktörlüğü görevini sürdüren ve görevi bu yıl sona eren Irina Bokova arasında ikili görüşme gerçekleştirilecek.

Bakan Yılmaz'ın, eğitim ilişki ve iş birliklerini artırmaya yönelik Fransa Eğitim Bakanı ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

UNESCO YÜRÜTME KURULU

UNESCO Genel Konferansı'nda, yürütme kurulu üyeleri ve ve genel direktör seçiliyor. Yürütme kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. Dört yıllığına seçilen ve senede iki kez toplanan kurul, UNESCO'yla ilgili karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.

Türkiye adına yürütme kuruluna, 1946-1949'da Reşat Nuri Güntekin, 1949-1951'de Ahmet Kutsi Tecer, 1958-1966'da Prof. Dr. Bedrettin Tuncel seçilmişti.

Genel konferansta yürütme kurulu üyeliğine seçilmesi durumunda Türkiye, 195 üye ülkeden karar alıcı mekanizmada yer alan 58'i arasına girecek. Böylece Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından izleyebilme ve karar alıcı mekanizmada yer almak suretiyle bunlara doğrudan katkıda bulunabilme imkânına sahip olacak.

Türkiye UNESCO ideallerine güçlü inancıyla ve örgütün oynadığı rolün daha da güçlendirilmesini sağlamak amacıyla 2017-2021 dönemi için yürütme kurulu adaylığını açıklamıştı.