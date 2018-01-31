Türkiye uçuşa geçti! Müthiş atak...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Turizm geliri, 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 77,7'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,3'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin, bu çeyrekte yaptığı harcamaların 5 milyar 59 milyon 897 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 49 milyon 290 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 687 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 8 milyon 248 bin 929 kişi olarak belirlendi. Bunların yüzde 83,2'sini (6 milyon 861 bin 894 kişi) yabancılar, yüzde 16,8'ini (1 milyon 387 bin 35 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,2 artarak 1 milyar 334 milyon 340 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 153 milyon 599 bin dolarını kişisel, 180 milyon 740 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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