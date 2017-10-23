Türkiye trafik raporu: Saatte 46 kaza, günde 10 acı haber

9 AYDA 30 BİN YARALI

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında 306 bin trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 722 kişi öldü. Bir başka deyişle günde ortalama 10 kişi trafik kazalarına kurban gitti. Ancak bu sayıya hastanede hayatını kaybedenler dahil değil. Kazalarda 30 bin 567 kişi de yaralandı. 2016 yılında kaza yerinde ve kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 300 olarak açıklanmıştı. 2017’nin ilk dokuz ayının kaza şampiyonu yine otomobil oldu. 9 ayda 116 bin 864 otomobil kazaya karıştı. İkinci sırayı 34 bin 510 bin kazayla kamyonet aldı. Motosikletler 32 bin 218 kazayla üçüncü sırada yer aldı. Minibüs 6 bin 494 kazayla dördüncü sırada. Beşinci sıradaki taşıt ise bisiklet. 2017’nin ilk dokuz ayında 6 bin 223 bisiklet, 2 bin 514 motorlu bisiklet trafik kazasına karıştı.

222 BİN EHLİYETSİZ

2017’nin ilk dokuz ayında kazalara karışan motosiklet sayısı 32 bin 218’e ulaştı. İstatistikler başka bir tehlikeyi işaret ediyor. 2016’da Türkiye’de kayıtlı motosiklet sayısı 3 milyon 3 bin 733. Motosiklet kullanmak için gerekli ehliyeti olanların sayısı 2 milyon 781 bin 85. Kayıtsız motosiklet rakama dahil değil.

YANDAN ÇARPIYORUZ

Kaza çeşitleri istatistiğine göre; rekor açık arayla yandan çarpmalarda. 2017’nin ilk dokuz ayında 41 bin 324 “yandan çarpmalı” kaza oldu. Bu da dikkatsiz şerit değiştirmekten ve kırmızı ışığa, geçiş üstünlüğüne pek kulak asmadığımızın en açık göstergesi. Arkadan çarpmaların sayısı yandan çarpmaların yarısı bile değil; 15 bin 084. İkinci sırada ise yaya çarpmaları var.

SÜRÜCÜ KUSURLU

Kazalarda kusur oranının aslan payı sürücülerde. Bu yılın ilk dokuz ayında sürücü kusurundan kaynaklanan kazaların sayısı 144 bin 679. Kusur oranında ikinci sırada ise yayalar yer alıyor. Yayalar aynı dönemde 13 bin 329 kazanın kusurlusu. İstanbul’da metrobüs şoförüne şemsiyeyle vurup kaza yaptıran yolcu gibilerin sayısı dokuz ayda 634 olarak saptadı.