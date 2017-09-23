Türkiye tartışması milliyetçilere yaradı

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Anketler, yerleşik partilerin Türkiye’yi seçim malzemesi yapmasının, kendilerine yarardan çok zarar getirdiğini gösteriyor. Anketlerde Başbakan Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi yüzde 36 oy alıyor. Bu 2013 seçimlerine göre yüzde 5.5 oranında oy kaybı anlamına geliyor. Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) destek yüzde 21.5. Seçimlerde ise SPD yüzde 25.7 oranında oy almıştı. Üçüncülük için ise sıkı bir yarış söz konusu. ‘Türkiye ile AB müzakerelerini durduralım’ kampanyası en çok Almanya için Alternatif Partisi’ne (AfD) yaramış görünüyor. Aşırı sağcı popülist AfD; Yeşiller, Sol Parti ve Hür Demokratlar ile üçüncü olabilmek için başa baş bir yarış veriyor.

BÜYÜK KOALİSYONA DOĞRU

Seçimlerde sürpriz beklenmiyor. Seçmenin dörtte üçü kararını vermiş bulunuyor. Yüzde 70’i Merkel’i ülkeyi yönetmede daha yetkin görüyor. Seçimlerden nasıl bir hükümet çıkacağı da anketlere göre belli. Ya Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratlarla (SPD) büyük koalisyon, ya da Hıristiyan Birlik, Yeşiller ve Hür Demokratlarla (FDP) üçlü koalisyon. Ancak FDP lideri Lindner, şimdiden Yeşillerle koalisyona ‘Hayır’ dediğine göre, geriye tek alternatif olarak büyük koalisyon kalıyor.