Türkiye tarihinde bir ilk!

Faaliyetlerini Toros Tarım markası ile sürdüren Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, Türkiye'nin bitki besleme alanındaki ilk Ar-Ge merkezini kurdu.

Toros Tarım Genel Müdürü Hakan Göral, "Türkiye'de kendi alanında bir ilk olan bu Ar-Ge merkezinde sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Türkiye'nin tarımsal sanayi sektöründe en büyük kuruluşu olduklarını bildiren Göral, bu durumun kendilerine farklı bir sorumluluk yüklediğini belirterek, "Bitki besleme alanında bir Ar-Ge merkezi kurmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız başvuru kabul edildi. Türkiye'de kendi alanında bir ilk olan bu Ar-Ge merkezinde sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürüteceğiz. Merkezde, yeni teknolojilerle bitki besleme konusundaki verimliliğe katkı yapacak yeni ürünler geliştirilmesine öncelik verilecek." dedi.

30 KİŞİLİK EKİP MERSİN'DE

Göral, Mersin'de kurulan Ar-Ge merkezinde 30 kişilik çekirdek bir ekiple işe başladıklarına işaret ederek, "Bu merkez tarımsal girdi alanında. 2018 yılı içerisinde de tarımsal çıktı alanında yeni bir Ar-Ge merkezini fabrika arazisi içerisinde ayrı bir bina olarak konumlandıracağız. Buradaki iştahımız büyük. Bizim gibi bir işletmede bir takım Ar-Ge çalışmaları zaten yapılıyor. Ama Ar-Ge merkezleri bunları belli bir disiplin içerisinde yapma fırsatını veriyor size. Bu merkez Türkiye'de ilk." ifadelerini kullandı.

"İLK KONU EĞİTİM"

Türkiye'de tarım sektöründe çözülmesi gereken konuların başında eğitimin geldiğini vurgulayan Göral, Türkiye'nin seracılıktaki veriminin dünya standartlarında olduğunu ama buğday, arpa ve tahıllardaki verimin dünya ortalamalarının altında olduğunu belirtti.

Göral, bu anlamda devletin teşvikler konusunda yönlendirici olması gerektiğinin altını çizdi.

Tarım borsalarının da önemine işaret eden Göral, hangi ürün iyi para ederse çiftçinin bir sonraki yıl o ürüne yönelmesinin o ürünün fiyatında düşüşe sebep olduğunu anlattı.

Bu bağlamda devletin havzalarda hangi ürünün nasıl üretileceği konusunda tarım borsaları aracılığıyla yönlendirici olması gerektiğini söyleyen Göral, "Bu konuda Bakanlığımız önemli adımlar attı. Özellikle fiyat istikrarı açısından oldukça önemli." diye konuştu.

"DİJİTAL TARIM ÇOK HIZLI BÜYÜYECEK"

Göral, Türkiye'nin tarımda dijitalleşmesinin çok minimal düzeyde olduğunu ama dijital tarımın çok hızlı büyüyeceğini öngördüklerini söyledi.

Türkiye'nin iyi tarım noktasında da kat etmesi gereken çok yolu olduğunu vurgulayan Göral, çiftçilerin önce toprak analizi yapması gerektiğini dile getirdi.

Cep telefonunu bu kadar iyi kullanan bir ülkede dijital tarımın çok hızlı büyüyeceğini öngördüklerini anlatarak, Toros Tarım'ın çiftçiler için hazırladığı "Toros Çiftçi" uygulamasından bahseden Göral, uygulamanın hızla yayıldığına dikkati çekerek, "Artık çiftçilerimiz bu uygulama ile tarlasına ne zaman ne kadar hangi gübreden vereceğini bilimsel yöntemlerle görebiliyor." diye konuştu.

Geçen yıl iç pazarda gübreye konan yasaklar sonrası ihracat yapan Toros Tarım, 2107 yılının ilk yarısında 15 ülkeye yaklaşık 130 bin ton gübre ihracatı gerçekleştirdi.

Göral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cirolarının yüzde 85'inin gübreden, kalanının ise gübre dışı faaliyetlerden geldiğini belirterek, büyümek istedikleri alanın gübre dışı faaliyetler olduğunu söyledi. Göral, Türkiye'de her yıl 1,8 milyar dolarlık yaklaşık 6 milyon ton gübre tüketildiğini, Toros Tarım olarak 2 milyon tonluk kapasitelerinin 1,5 milyon tonunu iç pazara sattıklarını ifade etti.