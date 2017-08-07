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    Türkiye, Suriye ve Rusya Tahran'da görüşecek

    DHA
    07 Ağustos 2017 - 10:44Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 10:44

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran temsilcilerinin 8-9 Ağustos tarihlerinde Tahranda Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin pekiştirilmesini görüşeceğini belirtti.

    Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde Lavrov, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN zirvesinde yaptığı açıklamada, "Türk mevkidaşımla Astana süreci çerçevesinde varılan anlaşmaların yerine getirilmesini görüştük, Rusya, İran ve Türkiye temsilcilerinin Tahranda 8-9 Ağustosta düzenlenecek görüşmenin hazırlanmasını da ele aldık. Bu görüşmenin gündeminde çatışmasızlık bölgelerinin ileride de pekiştirilmesi yer alacak" dedi.

    Üç çatışmasız bölgenin oluşturulduğunu dile getiren Lavrov, "Şu an İdlib'te bulunan en büyük ve belki de en zor bölgenin oluşturulması üzerinde çalışmalara devam ediliyor" dedi.

     

    Etiketler: RUSYA , Suriye , iran , iran
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