Türkiye spor giyimde dünyada 5. sırada

Dünyanın en büyük Spor Giyim Fuarı (ISPO Munic), 28 - 31 Ocak tarihlerinde Münih’te gerçekleşti.

İHKİB’in milli katılım düzenlediği fuara 33 Türk firması katılırken, Türk firması stantları ziyaretçi akınına uğradı. Bu yıl 18 milyar dolar ihracat çıtasının aşılmasında spor giyimin öne çıkacağının belirtildiği fuarda konuşan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, Türk hazır giyim sektörünün spor giyimde de küresel pazarlarda konumunun giderek güçlendiğinin altını çizdi. Türkiye’nin spor giyim ihracatında dünyada 5. Avrupa’da 1. sırada yer aldığını kaydeden Gültepe, Türkiye’de 7 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık 3,3 milyar dolarlık kısmını spor giyimin oluştuğunun önemine vurgu yaptı. Gültepe şöyle konuştu: “Bu yıl 58 ülkeden 2 bin 900 firma katıldı. Türkiye’den ise İHKİB’in öncülüğünde 33 spor giyim firmasının yer aldığı fuarı 130 bin kişi ziyaret etti. Firmalarımız kalite ve tasarımlarıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Fuar organizatörleri gelecek yıl çok daha fazla Türk firmasını ISPO Munich’te görmek istediklerini bize ilettiler. Münih’te bir kez daha şahit olduğumuz gibi spor giyim trendi dünyada hızla yükseliyor. Küresel piyasalardaki talebe uygun olarak spor giyim üretimimizi daha da arttırmalıyız. Firmalarımız Ispo Munich’te çok önemli bağlantılar yaptılar. Ben bu yıl hedeflediğimiz 18 milyar dolarlık hazır giyim ihracatında spor giyimin katkısının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum.” Öte yandan Gültepe, spor giyimin en önemli ara girdilerini oluşturan teknik iplik ve kumaş ithalatındaki mevcut koruma duvarının kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye’de teknik çorap üretimi yapan firmaların da fuara katılımı için girişimlerde bulunacaklarını bildiren AB, ABD ve Uzakdoğu Fuarlar Komitesi Başkanı Özkan Karaca ise, “Küresel pazarlarda iddiamızı arttırabilmek için fonksiyonel ipliklerden yapılan her türlü spor giyime ağırlık vermeliyiz. Gelecek yıl en az 50 firma ile ISPO Munich’e katılım göstermeyi planlıyoruz” diye konuştu.