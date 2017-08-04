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    Türkiye, son dakikada gelen Almanlar için zirvede

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 12:31Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:34

    Almanya'da yayımlanan Rheinishe Post gazetesinin haberine göre, Türkiye 'son dakikada' tatil kararı alan Alman turistlerin ilk tercih ettiği yer olarak son günlerde birinci sırada yer almaya başladı. Rheinishe Post gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı seyahat uyarısına rağmen Türkiye'nin son günlerde ön plana çıkmaya başladığını yazdı.

    Turizm şirketi Thomas Cook'un Almanya şubesi adına konuşan Theite Krämer, Türkiye'nin kendi müşterileri arasında en çok tercih edilen üçüncü ülke olarak yer aldığını söyledi. Krämer, "Türkiye, bazı günlerde toplamda en fazla tercih edilen ülke oldu" ifadesini kullanırken, Türkiye'nin son dakikada tatile gitme kararı alan Almanların ilk tercihi haline geldiğini aktardı. 

    Alman Der Spiegel dergisi, son dönemde yapılan bir ankette Almanların yüzde 92'sinin son dönemde Türkiye'de tatil yapmaktan kaçındığının ortaya çıktığını duyurmuştu. 

    Turizm firması Öger Tours adına konuşan Kathrin Rüter, son dakikda karar alan Alman turistlerde Türkiye konusunda bir artış olduğunu söyledi. 

    Etiketler: Almanya , ALMAN , türkiye , turizm
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