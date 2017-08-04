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Son bir yılda en fazla para kira ve konuta harcandı

İHA
04 Ağustos 2017 - 09:38Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 10:24

Türkiye'de hane halkının en çok harcama yaptığı tüketim başlıkları üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalara göre, hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalarda en yüksek payı yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türk halkı kira ve konuttan sonra en fazla harcamayı yüzde 19,5 ile gıda ve alkolsüz içeceklere yaptı. Toplam tüketim harcamaları içerisinde en düşük payı yüzde 2,3 ile eğitim ve yüzde 2 ile sağlık harcamalarının aldığı belirtildi.

Türkiye’de geçtiğimiz yıl hane başına aylık harcama 3 bin 406 lira olurken bu rakam bir önceki yıl 3 bin 43 lira oldu. En çok harcamanın yapıldığı ilk beş başlıkta; kira ve konut ödemelerine aylık ortalama 858 TL harcama yapılırken, gıda ve alkolsüz içeceklere 665 TL, ulaştırmaya 618 TL, lokanta ve otellere 216 TL, mobilya ve ev eşyasına ise 215 TL harcama yapıldı.

 

Etiketler: Lüks , KİRA , Konut
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