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    Türkiye sınırında skandal görüntü! YPG tören yaptı

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 12:45 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Ayn İsa'da tören düzenledi. Törende Öcalan ve PKK bayrakları görüldü.

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    • Türkiye sınırında skandal tören
    • Türkiye sınırında skandal tören
    • Türkiye sınırında skandal tören
    • Türkiye sınırında skandal tören

    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, askeri eğitim verdiği militanlar için tören düzenledi. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ayn İsa'da gerçekleşen törende terör örgütü elebaşının fotoğrafları ve bayraklar yer aldı.

    Bir kampta gerçekleşen mezuniyet töreninde teröristler askeri üniforma giydi. Törenin fotoğraflarını Reuters haber ajansı geçti.

    YPG ve savunucuları, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) çatısı altında başka güçler olduğunu söylese de fotoğraflar gerçeği apaçık gösteriyor.

    Türkiye sınırında skandal görüntü YPG tören yaptı

    200 ABD VE 75 FRANSIZ ASKERİ BULUNUYOR
    Ayn İsa beldesindeki üs içinde yaklaşık 200 ABD ve 75 kadar Fransız özel kuvvetler askerinin konuşlandığı biliniyor.

    Bir başka törenin gerçekleştiği nokta, batıdaki Tel Rıfat oldu. Afrin'in güneydoğusunda yer alan beldede 40 militan için tören düzenlendi.

    Yaz mevsimi başından bu yana ABD güçleriyle YPG'liler Suriye'nin kuzeyinde birlikte operasyon yapıyor. Washington yönetimi, YPG'li teröristlere sayısı 1000'i geçen TIR'larla silah ve askeri malzeme vermiş durumda.

    ABD, Türkiye'nin talebinin aksine Rakka operasyonunda YPG'lilerle işbirliğine gitti.

    Etiketler: PKK , Suriye , YPG
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