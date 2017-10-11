Türkiye sınırında skandal görüntü! YPG tören yaptı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, askeri eğitim verdiği militanlar için tören düzenledi. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ayn İsa'da gerçekleşen törende terör örgütü elebaşının fotoğrafları ve bayraklar yer aldı.

Bir kampta gerçekleşen mezuniyet töreninde teröristler askeri üniforma giydi. Törenin fotoğraflarını Reuters haber ajansı geçti.

YPG ve savunucuları, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) çatısı altında başka güçler olduğunu söylese de fotoğraflar gerçeği apaçık gösteriyor.

200 ABD VE 75 FRANSIZ ASKERİ BULUNUYOR

Ayn İsa beldesindeki üs içinde yaklaşık 200 ABD ve 75 kadar Fransız özel kuvvetler askerinin konuşlandığı biliniyor.

Bir başka törenin gerçekleştiği nokta, batıdaki Tel Rıfat oldu. Afrin'in güneydoğusunda yer alan beldede 40 militan için tören düzenlendi.

Yaz mevsimi başından bu yana ABD güçleriyle YPG'liler Suriye'nin kuzeyinde birlikte operasyon yapıyor. Washington yönetimi, YPG'li teröristlere sayısı 1000'i geçen TIR'larla silah ve askeri malzeme vermiş durumda.

ABD, Türkiye'nin talebinin aksine Rakka operasyonunda YPG'lilerle işbirliğine gitti.