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    Son dakika: Türkiye sınırına 3 km çelik kablo çeken İranlılar yakalandı

    AĞRI (AA)
    05.09.2017 - 09:43 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 09:53

    Ağrı'da, sınır hattına çelik kablo döşedikleri tespit edilen 3 İranlı gözaltına alındı.

    Fotoğraf: Arşiv

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen bazı kişilerin, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyü Büyükkeleman Tepe mevkisinde, Türkiye-İran sınır hattına çelik kablo döşedikleri ihbarını aldı.

    Operasyon düzenleyen ekipler, kaçan 3 İran uyrukluyu uyarı atışı yaparak durdurdu. Bölgedeki incelemede, zanlıların sınıra 3 bin metre uzunluğunda üzeri plastik madde kaplı çelik kablo döşediği tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem başlatıldı.


     

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    Etiketler: Türkiye , iran , terörle mücadele , son dakika , haber , haberler
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