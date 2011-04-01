TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK TURÄ°ZMÄ°NDE Ã–NE Ã‡IKIYOR

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SaÄŸlÄ±k turizminden 8 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. Turistik hedef: 1 milyon yabancÄ± hasta

TÃ¼rkiye saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n gÃ¶zÃ¼ yabancÄ± hastalarda. YÄ±lda ortalama 30-40 bin saÄŸlÄ±k turisti alan Ã¼lkeye 2020 yÄ±lÄ±nda 1 milyon yabancÄ± hasta gelmesi ve bunlardan 8 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor

GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ± hem ucuz hem de kaliteli saÄŸlÄ±k hizmeti iÃ§in baÅŸka Ã¼lkelere ve hatta kÄ±talara seyahat etmekten Ã§ekinmiyor. YabancÄ±lara saÄŸlÄ±k hizmeti veren Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda Singapur, Tayland, Malezya, Meksika, Kosta Rika, GÃ¼ney Afrika, KÃ¶rfez Ã¼lkeleri ve Ä°srail geliyor. Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸtiren Ã¶zel saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesi TÃ¼rkiye'nin de bu Ã¼lkeler arasÄ±na girme Ã§abalarÄ±nÄ± beraberinde getirdi.

TIP TURÄ°STÄ°, GELENEKSEL TURÄ°STTEN 13 KAT FAZLA HARCIYOR

TUSÄ°AD TÄ±p Turizmi Alt Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu BaÅŸkanÄ± Meri Ä°stiroti Bahar'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve 2009 Haziran'da sunduÄŸu 'TÃ¼rkiye Ä°Ã§in Yeni Bir FÄ±rsat Penceresi:TÄ±p Turizmi' raporuna gÃ¶re, geleneksel turist yÄ±lda ortalama 600 dolar harcÄ±yor. TÄ±p turistinin harcamasÄ± ise bunun kat kat Ã¼zerinde, ortalama 8 bin dolar. TÃ¼rkiye'nin 2008 turizm geliri 21.910 milyar dolardÄ±. SaÄŸlÄ±k turizmininde hedefi bu gelirin yaklaÅŸÄ±k 40'Ä±nÄ± oluÅŸturmasÄ±.

Rapora gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin saÄŸlÄ±k turizminde iddialÄ± olmamasÄ± iÃ§in hiÃ§bir neden yok. Hatta bazÄ± alanlarda avantajlarÄ±mÄ±z bile var:

* Ä°leri teknoloji,

* Maliyet avantajÄ±,

* Nitelikli hizmet sunan saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±,

* Ä°yi tÄ±bbi sonuÃ§lar,

* Hekimlerin sayÄ±sal ve niteliksel olarak belirli bir seviyenin Ã¼zerinde olmasÄ±,

* UlaÅŸÄ±m kolaylaÄŸÄ± ve geniÅŸ coÄŸrafyaya kÃ¼ltÃ¼rel yakÄ±nlÄ±k,

* Kolay vize alÄ±nabilmesi,

* Turiztik cazibe, otelcilik hizmetlerinin kalitesi, konukseverlik,

* Faturalar vb. konularda dÃ¼nyayla entegre Ã§alÄ±ÅŸabilmesi,

43 HASTANEMÄ°ZÄ°N ULUSLARARASI AKREDÄ°TASYONU VAR

TÃ¼rkiye'nin rekabet avantajlarÄ±ndan biri de akreditasyon. Belli baÅŸlÄ±, bÃ¼yÃ¼k ve iddialÄ± birÃ§ok hastane uluslararasÄ± bilinirliliÄŸi yÃ¼ksek ve gÃ¼venilir akreditasyon sistemleri tarafÄ±ndan objektif olarak deÄŸenlendiriliyor. Bu hastanelerde verilen tÃ¼m hizmetlerin uluslararasÄ± standartlarda verilmesi anlamÄ±na geliyor. DÃ¼nyada en Ã§ok kabul gÃ¶ren akreditasyon sistemi olan JCI (Joint Commission International) ilk 2002'den bu yana 43 hastane ve saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunaÂ akreditasyon verdi. Hatta 35 Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren JCI tarafÄ±ndan akredite edilmiÅŸ en fazla kurumun bulunduÄŸu Ã¼lke TÃ¼rkiye.

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ä°DDÄ°ALI OLDUÄžU ALANLAR

TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶ncelikli pazarlar BatÄ± Avrupa, Balkan, OrtadoÄŸu, Rusya, Orta ASya, Kuzey Amerika Ã¼lkeleri. Bu Ã¼lkelerde uzun sÄ±ralarÄ±n olduÄŸu veya yeterli hizmetin verilemediÄŸi bazÄ± branÅŸlarda da TÃ¼rkiye iddialÄ±. Kanser (ilaÃ§, Ä±ÅŸÄ±n, cerrahi tedavileri), kalp ve damar hastalÄ±klarÄ±, kalp ve damar, ortopedi, plastik cerrahi, gÃ¶z hastalÄ±klarÄ± cerrahisi, kadÄ±n doÄŸum ve kÄ±sÄ±rlÄ±k tedavileri (tÃ¼p bebek), organ nakli, aÄŸÄ±z ve diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ilk akla gelenler.Â Â

Kanserden korunmanÄ±n 10 basit yolu

GÃ¼nÃ¼mÃ¼z insanÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k korkularÄ±ndan biri kanser. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, 2030 yÄ±lÄ±nda insan Ã¶lÃ¼mlerinin en bÃ¼yÃ¼k nedeni nedeni kanser olacak. Ã–ngÃ¶rÃ¼lere gÃ¶re, 2030'da 24 milyon insan kansere yakalanacak, 17 milyon hasta da buna baÄŸlÄ± yaÅŸamÄ±n yitirecek. Kanserle yaÅŸayan insan sayÄ±sÄ±nin ise 75 milyon olmasÄ± tahmin ediliyor. Neyki bazÄ± tarama yÃ¶ntemleriyle hastalÄ±ÄŸÄ± Ã§ok erken evrede yakalamak ve korunmak mÃ¼mkÃ¼n

Kanser riskini dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in bazÄ± etkili ve basit Ã¶nlemler ÅŸÃ¶yle:

1. SÄ°GARAYI BIRAKIN: Sadece sigarayÄ± bÄ±rakarak yaÅŸamÄ±nÄ±za 10 yÄ±l katabilirsiniz. En bÃ¼yÃ¼k kanserojen madde olan sigarayÄ± bÄ±rakÄ±n. Pasif iÃ§icilikten de kurtulun. Sigara iÃ§en biriyle yaÅŸamak ve sigara dumanÄ±na maruz kalmak akciÄŸer kanseri riskinizi yÃ¼zde 30'a varan oranlarda artÄ±rÄ±yor. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sadece akciÄŸer kanserinin deÄŸil meme, baÅŸ-boyun kanserleriyle Ã¶zellikle Ã§ocuklukta gÃ¶rÃ¼len beyin ve kan kanserlerinin de pasif sigara iÃ§iciliÄŸi ile iliÅŸkili olabileceÄŸini ortaya koyuyor.Â

2. SAÄžLIK TARAMALARINI AKSATMAYIN: YÄ±llÄ±k check-up programlarÄ±nÄ±zÄ± ertelemeyin. KadÄ±n ve erkeÄŸe yÃ¶nelik tarama testlerinizi mutlaka yaptÄ±rÄ±n. BazÄ± kanser tÃ¼rleri erken saptandÄ±ÄŸÄ±nda yok edilme ÅŸansÄ± yakalanÄ±yor.

3. FAZLA KÄ°LOLARDAN KURTULUN: Fazla kilo rahim, kolon, meme, yemek borusu ve bÃ¶brek kanseri riskini artÄ±rÄ±yor. YÃ¼zde 10 kilo kaybÄ±, yÃ¼zde 50'lere varan oranda kanser geliÅŸiminden koruyor. ZeytinyaÄŸÄ±, bol yeÅŸil gÄ±dalar taze ve iÅŸlemden geÃ§irilmemiÅŸ Ã¼rÃ¼nler, bol lifli beslenme her tip kanser riskini azaltÄ±yor. KÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸarabÄ±n anti oksidan ve anti kanserojen Ã¶zellikleri biliniyor. YÃ¼ksek kalorili, yaÄŸ iÃ§eriÄŸi zengin lif iÃ§eriÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼k beslenme, Ã¶zellikle mide baÄŸÄ±rsak kanserleri aÃ§Ä±sÄ±ndan risk yaratÄ±yor.

4. AKTÄ°F OLUN: Kanserden korunmanÄ±n en iyi yollarÄ±ndan biri de aktif yaÅŸam tarzÄ±. GÃ¼nde 10 bin adÄ±m atÄ±n. BeÅŸ gÃ¼n, orta ÅŸiddette 30 dakika egzersiz kanserden koruyor.

5. YEÅžÄ°L GIDALARI ARTIRIN: YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar haftada 3-4 kez salata yenmesinin sigaraya baÄŸlÄ± akciÄŸer kanseri riskini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeÅŸil sebzelerde, hÃ¼cre tamirinde gÃ¶rev alan antioksidan molekÃ¼ller bol miktarda bulunuyor.

6. ALKOL ALIMINI AZALTIN: Fazla alkol karaciÄŸer ve kolon kanseri riskini artÄ±rÄ±r.

7. YÄ°YECEKLERÄ°NÄ°ZÄ° RENKLENDÄ°RÄ°N: Sebzelere ve meyvelere kÄ±rmÄ±zÄ±, mor ve mavi rengini veren maddelerin kolon kanserinin geliÅŸimini azalttÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

8. KIRMIZI ETÄ° AZALTIN: KÄ±rmÄ±zÄ± et iÃ§erdiÄŸi yÃ¼ksek yaÄŸ oranÄ±yla damar sertliÄŸi ve birÃ§ok kronik hastalÄ±ÄŸa neden oluyor. YÃ¼ksek hayvansal yaÄŸ tÃ¼ketimi kanser geliÅŸimine neden oluyor.

9. GÃœNEÅž IÅžININDAN KORUNUN: Cilt kanseri sÄ±k gÃ¶rÃ¼len ama bunun yanÄ±nda Ã¶nlenebilen kanser tÃ¼rleri arasÄ±nda. GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± iÃ§erdiÄŸi ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarla cilde zararlÄ± olduÄŸundan mutlaka Ã§ok gÃ¼neÅŸ alan bÃ¶lgelerin, Ã¶zellikle baÅŸ boyunun mutlaka ciddi ÅŸekilde korunmasÄ± gerekir. GÃ¼neÅŸ koruyucu kremler, gÃ¶zlÃ¼kler, ÅŸapkalar kullanarak gÃ¼neÅŸin UV Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan korunun.

10. EMZÄ°RÄ°N: BebeÄŸinizi ne kadar uzun sÃ¼re emzirirseniz meme kanserine yakalanma riskiniz o kadar azalÄ±r.

BU TESTLERÄ° Ä°HMAL ETMEYÄ°N

* Erkekler aÅŸaÄŸÄ±daki tarama testlerini yaptÄ±rmalÄ±:

Kolon kanserini erken yakalamak iÃ§in:

Kolonoskopi: Kolonun iÃ§ini gÃ¶sterir. 50 yaÅŸ ve Ã¼zerinde mutlaka yapÄ±lmalÄ±. Her 10 yÄ±lda bir tekrarlanmalÄ±.

Gaitada gizli kan testi: Her yÄ±l yapÄ±lmalÄ±.

Sigmoidoskopi: Her beÅŸ yÄ±lda bir yayÄ±lmalÄ±.

Prostat kanser taramasÄ± iÃ§in: Her yÄ±l kÄ±sa adÄ± PSA olan prostat spesifik antijene baktÄ±rmalÄ±.

KadÄ±nlar aÅŸaÄŸÄ±daki tarama testlerini yaptÄ±rmalÄ±:

Meme kanser taramasÄ± iÃ§in:

Mamografi: 40 yaÅŸ ve Ã¼zerinde her yÄ±l

Doktor kontrolÃ¼nde meme muayenesi: 20 ile 40 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda her Ã¼Ã§ yÄ±lda bir, 40 yaÅŸÄ±ndan sonra her yÄ±l

Kendi kendine meme muayenesi: 20 yaÅŸÄ±ndan sonra her ay periyotlar halinde

Rahim aÄŸzÄ± kanseri iÃ§in:

PAP testi: 21 yaÅŸÄ±ndan sonra her yÄ±l

KadÄ±n doÄŸum muayenesi: 18-40 yaÅŸ arasÄ±nda 1-3 yÄ±l aralÄ±klarla, 40 yaÅŸ sonrasÄ± her yÄ±l

Kolon kanserininin erken teÅŸhisi iÃ§in:Â

Kolonoskopi: 50 yaÅŸ ve Ã¼zerinde mutlaka, her 10 yÄ±lda bir tekrar

Gaitada Gizli Kan testi: Her yÄ±l

Sigmoidoskopi: Her beÅŸ senede bir

BunlarÄ±n yanÄ±nda mutlaka koruyucu aÅŸÄ±larÄ±nÄ±zÄ± olun. Hepatit B ve Human Papilloma Virus aÅŸÄ±larÄ± ilerde kanser geliÅŸme riskini azaltÄ±r.

HANGÄ° YAÅžA, HANGÄ° SPOR UYGUN

2-10 yaÅŸ: Bu yaÅŸ grubundaki Ã§ocuklar jimnastik, yÃ¼zme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, tenis yÃ¼zme gibi sporlarla ilgili temel eÄŸitime ve bunlarÄ±n birleÅŸimini iÃ§eren sporlara baÅŸlayabilir.

10-20 yaÅŸ: Her tÃ¼rlÃ¼ spor yapÄ±lmasÄ± iÃ§in en uygun yaÅŸlar. Burada amaÃ§, Ã¶zellikle ileri yaÅŸlarda da yapÄ±labilecek sporlarÄ± olabildiÄŸince iyi Ã¶ÄŸrenmek olmalÄ±. DÃ¼zgÃ¼n tekniÄŸi bilmek, ileriki yaÅŸlarda spora baÄŸlÄ± sorunlarÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± azaltÄ±r.Â

20-50 yaÅŸ: Daha Ã¶nceden yapÄ±lan sporlarÄ±n devamÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, eÄŸer kiÅŸi ilk defa spora baÅŸlÄ±yorsa Ã¶ncelikle sakatlama ihtimali daha az olan sporlarÄ± tercih etmeli. Daha aÃ§Ä±k bir ifadeyle, futbol, basketbol, UzakdoÄŸu sporlarÄ±ndan uzak durup, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, her tÃ¼rlÃ¼ doÄŸa sporu, atletizm, yÃ¼zme, tenis, golf, vb. gibi sporlarÄ± yapmalÄ±. Bu tip sporlara baÅŸlayÄ±p sonrasÄ±nda eÄŸer istenirse travmaya aÃ§Ä±k temas iÃ§eren sporlara yavaÅŸ yavaÅŸ geÃ§ilebilir.Â Â Â

50 yaÅŸ sonrasÄ±: Ã–nceden yapÄ±lan sporlara devam edin. Ama spora ilk defa baÅŸlayacak olanlar iÃ§in, kiÅŸinin mevcut saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nmalÄ±. Dizinde kireÃ§lenmesi olan birinin, atletizm, futbol, tenis gibi sporlarÄ±, omzunda sorunu olan kiÅŸinin ise yÃ¼zme, voleybol gibi sporlarÄ± yaparken Ã§ok dikkatli olmasÄ±, bu durumu mutlaka hekimiyle paylaÅŸmasÄ± lazÄ±m.

GÃ¼zelleÅŸme ve genÃ§leÅŸmenin yeni trendleri

Estetik ameliyatlar ve tÃ¼rlÃ¼ estetik yÃ¶ntemleri Ã§oktan hayatÄ±n normalleri arasÄ±na girdi. ArtÄ±k Ã§ok kiÅŸi bunu saklama gereÄŸi bile duymuyor. BazÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lere gÃ¶re 2015'te estetik operasyon yaptÄ±ranlarÄ±n sayÄ±sÄ± dÃ¼nyada 55 milyonu bulacak. YÃ¶ntemlerin geliÅŸmesi, iÅŸlemlerin kolaylaÅŸmasÄ±, hastane ve merkezlerle uzmanlarÄ±n sayÄ± ve yetkinliÄŸinin artmasÄ±, modasÄ± geÃ§meyen daha gÃ¼zel ve genÃ§ gÃ¶rÃ¼nme kaygÄ±sÄ± biraraya gelince bu sayÄ±lara ulaÅŸmak zor olmayacak. Plastik rekonstrÃ¼ktif ve estetik cerrahi uzmanÄ± Prof. Dr. Reha Yavuzer, estetik giriÅŸmleri anlattÄ±:

Ä°ÄžNE NEÅžTERE KARÅžI: 1992-2005 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda estetik cerrahi iÅŸlemler yÃ¼zde 7.5 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterirken, botoks ve dolgu uygulamalarÄ± gibi ameliyat dÄ±ÅŸÄ± yÃ¶ntemlerdeki artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 27.9 olmuÅŸtu. 2005 yÄ±lÄ±nda toplam estetik giriÅŸimlerinin yÃ¼zde 34â€™Ã¼ cerrahi, yÃ¼zde 66'sÄ± ise cerrahi dÄ±ÅŸÄ± yÃ¶ntemlerdi. 2015 iÃ§in yapÄ±lan Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerde ise cerrahi iÅŸlemlerin daha da gerileyerek tÃ¼m iÅŸlemlerin yÃ¼zde 12'sini teÅŸkil edeceÄŸi, Ã¶te yandan cerrahi dÄ±ÅŸÄ± gÃ¼zellik giriÅŸimlerinin ise yÃ¼zde 88'lere ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Son yÄ±llarda trend, Ã¶ÄŸle yemeÄŸi molasÄ±nda estetik yaptÄ±rmak. Ä°ÅŸ arasÄ± estetik molasÄ±nda akla ilk Ã¶nce Botoks veya Dysport geliyor. Genel adÄ± botulinum toksin uygulamasÄ± olan bu yÃ¶ntemli yÃ¼zdeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± gideriyor. Kas ÅŸekillendirmede oldukÃ§a hassas ve etkin bir uygulama botulinum toksin, iÅŸ arasÄ±nda verilen 10 dakikalik bir molada gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek kadar kolay bir yÃ¶ntem. 10 dakikalÄ±k bu uygulama sonrasÄ± birey iÅŸine geri dÃ¶nebiliyor. Ã–zlerinde hyaluronik asit veya hidroksi apatit barÄ±ndÄ±ran dolgular adeta tÄ±bbi bir Ã§imento gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor. Dolgular verildikleri yeri doldurup kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n azalmasÄ±na, Ã§ene ucu, elmacÄ±k kemiÄŸi gibi yapÄ±larÄ± belirginleÅŸtirmede kullanÄ±lÄ±yor.

YAÄž PARÃ‡ALAMA SÄ°STEMLERÄ° DEVREDE: Ä°ÅŸ arasÄ± molalarÄ±nda bÃ¶lgesel incelme ve sÄ±kÄ±laÅŸma iÃ§in de yaptÄ±rabileceÄŸimiz uygulamalar var. Son iki yÄ±lda Ã¶zellikle popÃ¼ler olan kavitasyon ve radyofrekans yÃ¶ntemleri yaÄŸ dokusunda parÃ§alanma yaratarak incelmeye neden oluyor.

MEYVE ASÄ°TLERÄ° HALA POPÃœLER: Kimyasal peeling iÅŸlemleri gÃ¶zden dÃ¼ÅŸmedi. Ã–zellikle meyve asitleri kullanÄ±larak yÃ¼z derisinin Ã¼st tabakasÄ± soyuluyor. BÃ¶ylece alttan yeni bir cilt tabakasÄ± geliÅŸiyor. Gerek lekelerde gerekse yÃ¼zeyel kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarda azalma gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

UZUN HAFTA SONU TATÄ°LLERÄ°NDE DAHA BASÄ°T AMELÄ°YATLAR YAPILABÄ°LÄ°R: Åžayet iÅŸ aranÄ±zÄ± uzun bir hafta sonu haline getirebiliyorsanÄ±z estetik cerrahi hizmetinizde. AskÄ± dikiÅŸleri, endoskopik germe ameliyatlarÄ±, meme bÃ¼yÃ¼tme, meme dikleÅŸtirme, kas kaldÄ±rma, Ã¼st gÃ¶z kapaÄŸÄ± ameliyatÄ±, ultrasonic liposuction ve lazer uygulamalarÄ± da kÄ±sa sÃ¼reli iyileÅŸme sÃ¼releriyle bu listeye eklenebiliyor.

TÃœRKÄ°YE'DE FRANSA, Ä°NGÄ°LTERE, KANADA, Ä°TALYA'DAN DAHA FAZLA ESTETÄ°K AMELÄ°YAT YAPILIYORÂ Â

KÄ±sa adÄ± ISAPS olan (DÃ¼nya Estetik Plastik Cerrahi DerneÄŸi) istatistiklerine gÃ¶re plastik cerrahinin en Ã§ok uygulandÄ±ÄŸÄ± ilk 25 Ã¼lke sÄ±ralamasÄ±nda TÃ¼rkiye 9'uncu sÄ±rada yer alÄ±yor: 2010 rakamlarÄ±na gÃ¶re, ilk sÄ±rada Amerika. AmerikayÄ± sÄ±rasÄ±yla Ã‡in, Brezilya, Hindistan, Meksika, Japonya, GÃ¼ney Kore, Almanya, TÃ¼rkiye, Ä°spanya izliyor. Ä°ngiltere, Fransa, Kanada, Ä°talya gibi birÃ§ok geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke TÃ¼rkiye'nin gerisinde.

DÃœNYADA Ä°LK SIRADA LÄ°POSECTÄ°ON, TÃœRKÄ°YE'DE BURUNU AMELÄ°YATLARI AÃ‡IK ARA Ã–NDE

DÃ¼nyanÄ±n her yerinde yapÄ±lan estetik cerrahi ameliyatlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¼m ameliyalarÄ±n arasÄ±nda yÃ¼zde 18'lik oranla liposuction baÅŸÄ± Ã§ekiyor. Obezite gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n daha az aktif ve kapalÄ± ortamda geÃ§en yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n bir sonucu. DolayÄ±sÄ±yla hÄ±zla kilosu artan dÃ¼nyamÄ±zÄ±n birinci sÄ±rada baÅŸvurduÄŸu estetik ameliyat yaÄŸ aldÄ±rma iÅŸlemi. Ä°kinci sÄ±rayÄ± meme bÃ¼yÃ¼tme operasyonlarÄ± alÄ±yor. Silikon veya tuzlu su iÃ§erikli protezlerle gerÃ§ekleÅŸtirilen bu ameliyatlarda tÃ¼m ameliyatlarÄ±n yÃ¼zde 17'sini oluÅŸturuyor. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k gÃ¶z kapaÄŸÄ± estetik ameliyatÄ±, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ise burun ameliyatlarÄ±. TÃ¼rkiye'de durum farklÄ±. Bir numaralÄ± estetik cerrahi giriÅŸim aÃ§Ä±k arayla burun ameliyatlarÄ±. Burun ameliyatlarÄ±nÄ± meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme, liposuction, meme bÃ¼yÃ¼tme ve gÃ¶z kapaÄŸÄ± ameliyatlarÄ± takip ediyor.



GENÃ‡LER BURUN, ORTA YAÅž MEME,DAHA Ä°LERÄ° YAÅžTAKÄ°LER GERME AMELÄ°YATI YAPTIRIYOR

Bu uygulamalarÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yaÅŸla deÄŸiÅŸiyor. GenÃ§ yaÅŸ grubunda burun ve meme bÃ¼yÃ¼tme operasyonlarÄ± talep ediliyor. Daha ileri yaÅŸlardaysa gÃ¶z kapaÄŸÄ± ve meme dikleÅŸtirme daha sÄ±k baÅŸvurulan yÃ¶ntemler. YaÅŸa gÃ¶re en sÄ±k yapÄ±lan ameliyatlar ÅŸÃ¶yle deÄŸiÅŸiyor:

* 18-30 yaÅŸ: Burun, meme bÃ¼yÃ¼tme,

* 30-50 yaÅŸ:Â Meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme, meme dikleÅŸtirme, liposuction,

* 50-65 yaÅŸ: GÃ¶z kapaÄŸÄ±, yÃ¼z germe, boyun germe.

ZayÄ±flamak istiyorsanÄ±z diÅŸlerinizi fÄ±rÃ§alayÄ±n

DiÅŸ Hekimi DoÃ§. Dr. Tosun Tosun, "SaÄŸlÄ±klÄ± kilo verme ve zinde kalmanÄ±n yÃ¶ntemlerinden olan detoks diÅŸ fÄ±rÃ§alama ile baÅŸlar" diyor.

Biliyoruz ki vÃ¼cudu toksinlerden arÄ±ndÄ±rmak fiziksel ve ruhsal olarak saÄŸlÄ±klÄ± tutar. Toksinlerin baÅŸlÄ±ca kaynaÄŸÄ± bakterilerin metabolik atÄ±klarÄ±. Bu atÄ±klarÄ±n en sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgeyse aÄŸÄ±z ve dilimiz. DolasÄ±yla detoksun baÅŸlangÄ±cÄ± vÃ¼cudumuzun giriÅŸ kapÄ±sÄ± olan aÄŸÄ±z-diÅŸ ve dil bÃ¶lgelerinin temizlenmesi ve toksinlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± olmalÄ±. DoÃ§. Dr. Tosun, sadece diÅŸ fÄ±rÃ§alamanÄ±n yetmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Dil sÄ±rtÄ±nÄ±n fÄ±rÃ§alanmasÄ±, diÅŸ ipi ve aÄŸÄ±z duÅŸu kullanmak, dezenfektan aÄŸÄ±z gargaralarÄ±ndan yararlanmak gerektiÄŸini de hatÄ±rlatÄ±yor.

DÄ°Åž FIRÃ‡ANIZI ISLATMADAN KULLANIN

DoÄŸru diÅŸ fÄ±rÃ§alamak iÃ§in, her Ã¶ÄŸÃ¼n sonrasÄ± en az yarÄ±m saat sonra kuru bir diÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±na florlu diÅŸ macunu sÃ¼rÃ¼n ve iki dakika boyunca fÄ±rÃ§alayÄ±n.

SÄ±vÄ±lar da kilo aldÄ±rÄ±r

Sadece gÄ±dalarÄ±n deÄŸil, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±vÄ±larÄ±n da piramidi var. Malum, su dÄ±ÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m sÄ±vÄ±larÄ±n kendine gÃ¶re bir kalori deÄŸeri var. BazÄ±larÄ±nÄ± fazla tÃ¼ketmek, aynen Ã§ok yemek gibi kilo alÄ±mÄ±na yol aÃ§abiliyor. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nide yayÄ±nlanan sÄ±vÄ± piramidini Diyetisyen Gamze ÅžanlÄ±, ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

* 1'inci Seviye- Su: Suyun metabolizma ve normal fizyolojik fonksiyonlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmedeki kritik Ã¶neminin yanÄ±nda florid, kalsiyum ve magnezyum gibi elzem mineralleri alabilmek iÃ§in de gerekli. Ãœstelik 0 kalorili, kadÄ±nlara 9, erkeklere 13 bardak iÃ§ilmesi Ã¶neriliyor.

* 2. Seviye- Ã‡ay ve kahve: Ã‡ay Ã¶nemli bir antioksidan kaynaÄŸÄ±. Flavonoidler olarak adlandÄ±rÄ±lan bu antioksidanlarÄ±n, anti bakteriyel Ã¶zellikleri de var. GÃ¼nde Ã¼Ã§ bardak Ã§ay tÃ¼ketiminin miyokard enfaktÃ¼sÃ¼ riskini yÃ¼zde 11 oranÄ±nda azaltabileceÄŸi saptandÄ±. Åžeker eklemeden iÃ§ilen Ã§ayÄ±n kalorisi de 0. GÃ¼nde 8 bardak tÃ¼ketimi uygun. Kahve de kalorisiz bir iÃ§ecek. Ancak sÃ¼t ve ÅŸeker eklemesiyle kalorisi katlanÄ±r. Malum iÃ§inde kafein var, gÃ¼nde en fazla 2-3 fincan iÃ§ilmeli.Â

* 3. Seviye- YaÄŸsÄ±z veya dÃ¼ÅŸÃ¼k yaÄŸlÄ± sÃ¼t, soyalÄ± iÃ§ecekler: SÃ¼t, kalsiyum ve D vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir kaynak olsa da tam yaÄŸlÄ±sÄ±nda doymuÅŸ yaÄŸ oranÄ±, kolesterol ve kalori daha yÃ¼ksek. YaÄŸsÄ±z veya dÃ¼ÅŸÃ¼k yaÄŸlÄ± sÃ¼tÃ¼ tercih edin. SÃ¼tte bulunan kalsiyumun, kilo kontrolÃ¼nde de yardÄ±mcÄ± olduÄŸu biliniyor. YaÄŸsÄ±z ya da az yaÄŸlÄ± olmak Ã¼zere gÃ¼nde 2-3 bardak tÃ¼ketilebilir. Soya sÃ¼tÃ¼, yÃ¼ksek kaliteli protein, B vitamini ve demir kaynaÄŸÄ±. Ä°Ã§inde laktoz yok. Kolesterol iÃ§ermez ve doymuÅŸ yaÄŸ oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k.

* 4. Seviye- Kalorisiz ya da tatlandÄ±rÄ±cÄ±lÄ± iÃ§ecekler: Diyet iÃ§ecekler, kalorili ve ÅŸekerli iÃ§eceklere oranla tercih edilir gibi gÃ¶rÃ¼nse de bunlar Ã¼zerinde uzun sÃ¼reli Ã§alÄ±ÅŸmalar bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in daha dikkatli tÃ¼ketilmeli. Normal iÃ§ecekler, ÅŸeker ya da yÃ¼ksek miktarda fruktoz ÅŸurubuyla, diyet iÃ§eceklerse sakarin veya aspartam eklenerek tatlandÄ±rÄ±lÄ±r. Maden sularÄ±ysa minerallerden zengin. GÃ¼nde 1-2 ÅŸiÅŸe yeterli.

* 5. Seviye- Meyve ve sebze sularÄ±, alkol: YÃ¼zde 100 meyve ve sebze sularÄ± vitamin ve kalori aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olmakla birlikte lif aÃ§Ä±sÄ±ndan fakir iÃ§ecekler. Lif iÃ§in suyunu deÄŸil, meyve ve sebzeyi tÃ¼ketin. Her iÃ§kinin alkol oranÄ±na gÃ¶re kalori deÄŸeri farklÄ±. KadÄ±nlarda gÃ¼nlÃ¼k 1 Ã¶lÃ§Ã¼, erkeklerde ise gÃ¼nlÃ¼k 2 Ã¶lÃ§Ã¼ alkol tÃ¼ketilebilir. Bu miktar, ÅŸarap iÃ§in 1 kadeh, bira iÃ§in 330 ml, rakÄ±, votka ve viski iÃ§in 1 dubleyle sÄ±nÄ±rlÄ±.

* 6. Seviye- Kalorili ve ÅŸekerli iÃ§ecekler: Bunlar hem yÃ¼ksek kalorili hem de hiÃ§bir besleyiciliÄŸi bulunmuyor. GazlÄ± ve meyveli iÃ§ecekler sonradan eklenmiÅŸ ÅŸekerle ya da yÃ¼ksek miktarda fruktoz-mÄ±sÄ±r ÅŸurubu eklenerek, tatlandÄ±rÄ±lÄ±r. DiÅŸ Ã§Ã¼rÃ¼kleri, Tip 2 diyabet ve yÃ¼ksek kalori alÄ±mÄ±na baÄŸlÄ± olarak kilo artÄ±ÅŸÄ±na neden olur. HiÃ§ iÃ§memek en iyisi. En azÄ±ndan gÃ¼nde bir bardaktan fazla iÃ§memeli...

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